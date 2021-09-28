تراند اليوم : أي الأعداد التالية مربع كامل؟

أي الأعداد التالية مربع كامل؟ اي الأعداد التالية مربع كامل، يعد هذا السؤال من ضمن الاسئلة الهامة لمادة الرياضيات، للمنهاج السعودي، والذي يتم فيه شرح درس المربع الكامل، فعلم الرياضيات من العلوم الأساسية التى تدرس في المدارس، وتبنى عليها العديد من العلوم، ومن خلال السؤال المطروح لدينا سنتمكن من معرفة، اي الأعداد التالية مربع كامل.

أي الأعداد التالية مربع كامل؟

المربع الكامل هو: عملية ضرب عددين صحيحين متساويين، أي ضرب العدد في نفسه ومثال على ذلك، العدد 4 هو عدد طبيعي وصحيح وهو عبارة عن مربع كامل حاصل ضرب 2*2، وكذلك العدد 9 فهو عبارة عن مربع كامل لحاصل ضرب 3*3، ومن خلال السؤال المطروح لدينا نتمكن من معرفة، اي الأعداد التالية مربع كامل وهي:

الاجابة: الأعداد المربعة هي: 1، 4، 9، 16، 25، 36، 49، 64، 81.

والى هنا نكون قد تعرفنا على اي الأعداد التالية مربع كامل، وهى عبارة عن حاصل ضرب العدد في نفسه ليكون مربع كامل، وهى طريقة تسهل على الطالب عملية الحفظ.