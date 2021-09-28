تراند اليوم : كورس otc pdf .. كورس صيدلة pdf

كتب شرح otc دورة otc اكبر تجميعة محاضرات و كتب و روشتات و دورات لشرح otcنقدم لكم في هذا الموضوع كتب شرح otc اكبر تجميعة محاضرات و كتب و روشتات لشرح otc

و هي تعتبر أكبر تجميعة لشرح otc او الادوية التي لا تحتاج لتذكرة طبية لصرفها

و تحتوي على 6 أقسام :





1- دورة otc للدكتور عادل عبد الخالق

2- تجميع لحالات otc للدكتور جاد

3- مجموعة روشتات طبية لأدوية otc

4- روشتات لعلاج الأمراض الشائعة

5 - otc advisor for fever, cough, cold and allergy

6- otc drugs for ophthalmic disorders

كل هذه المواد الهامة في otc موجودة على ملف واحد فقط مرفوع على موقع ميديافاير للتحميل السريع المباشر

و لتحميل هذا الملف الذي يحتوي على كتب شرح otc دورة otc اكبر تجميعة محاضرات و كتب و روشتات و دورات لشرح otc

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