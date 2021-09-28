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تراند اليوم : ارطغرل 102 موقع النور .. قيامة ارطغرل الحلقة 102 مترجمة : أرطغرل يقتل بهادير وسانجار ويحرير قبيلة تشافدار

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مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 102 مترجمة اونلاين HD المسلسل التركي قيامة الحلقة 102 مترجمة اونلاين Dirilis: Ertugrul Bolum 102،وفي أحداث أرطغرل الحلقة 102 الجزء الرابع أعدم أرطغرل بهادير و قتل إبنه سانجار و نجح بتحرير قبيلة تشافدار من قبضتهم.

ومسلسل قيامة أرطغرل مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.

المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بقبيلة قايي وتنقلاتها، ولكن أغلب الأحداث التفصيلية للمسلسل هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من صراعات وخيانات يقابلها إقرار الحق والعدل والمرحمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع