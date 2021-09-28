تراند اليوم : موقع النور ارطغرل الحلقة ١٠٢ .. موقع النور ارطغرل ١٠٢ الجزء الرابع مشاهدة قيامة أرطغرل الحلقة ١٠٢ .. ارطغرل ١٠٢

موقع النور ارطغرل الحلقة ١٠٢ : يواصل الموسم الرابع من المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" الذي يعيد فتح إحدى الصفحات الهامة في تاريخ العثمانيين، في تحقيق نجاحًا مُدوّيًا، وعلى عكس "حريم السلطان" فإن قيامة أرطغرل يحظى بدعم حكومي غير مسبق، لعله كان أحد الأسباب التي دفعت منتج العمل إلى مضاعفة ميزانية الحلقة الواحدة منه،وتبين أن تكلفة الحلقة الواحدة من الموسم الجزء الرابع من مسلسل "قيامة أرطغرل" بلغت مليون ومائة ألف ليرة تركية، وهو ما يعادل 360 ألف دولار أمريكي للحلقة الواحدة، ما يعني مليون ونصف المليون دولار أمريكي شهريًا، حيث يُعرض في الشهر 4 حلقات من المسلسل.

ويروي مسلسل "قيامة أرطغرل" في مجمله قصة حياة "أرطغرل" والد "عثمان الأول" مؤسس الدولة العثمانية، وكيف جاءت فكرة تأسيس الدولة العثمانية وصراعات ما قبل الدولة بين القبائل المختلفة، ملقيًا الضوء على حقبة زمنية كادت تُنسى من التاريخ التركي.

يطلق البعض على "قيامة أرطغرل" لقب "مسلسل الحكومة المُدلّل" وقد ساهمت عدّة أحداث في اكسابه ذلك اللّقب.يحظى "قيامة أرطغرل" دون غيره من الأعمال الدرامية باهتمام خاص من الحكومة التركية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.وقد أشاد أردوغان أكثر من مرة بالمسلسل، مشيرًا إلى أنه يمثل الصورة الصحيحة لتاريخ العثمانيين على عكس الذي فعله مسلسل "حريم السلطان" - على حد تعبيره- والذي واجه انتقادات لاذعة من الرئيس التركي وحكومته فضلا عن مطالبة البرلمان التركي بوقف عرضه ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك.

يقوم بدور أرطغرل النجم التركي إنجين ألطان دوزيطان، ويعد ذلك الدور هو أنجح ما قدمه دوزيطان خلال مشواره الفني حيث شكّل هذا الدور نقلة حقيقية في حياته. يشاركه دوزيطان البطولة كلٌ من: كان تشانير، سردار جوكهان، عثمان سويكوت، إسراء بيلجيتش، سيردار دينيز، جنكيز جوشكون، نور الدين سونماز، هوليا داركان، وعدد كبير جدًا من أشهر نجوم تركيا.

يعرض قيامة أرطغرل على التليفزيون الرسمي التركي اسبوعيًا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 وحتى الآن، محققًا أعلى نسب المشاهدة في تركيا.خضع أبطال المسلسل إلى تدريبات قاسية على ركوب الخيل استمرت لأشهر قبل بدء العمل، تدور أحداث المسلسل بين مدينتي حلب وأنطاكيا قبيل تأسيس الدولة العثمانية بعدّة سنوات.