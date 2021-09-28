تراند اليوم : ارطغرل 102 موقع النور : قيامة ارطغرل الحلقة 102 : مشاهدة قيامة أرطغرل الحلقة 102 كاملة مترجمة

يواصل المسلسل الدرامي التاريخي مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع عرض حلقاته الأسبوعية،ويترقب جهور قيامة ارطغرل الحلقة 102 من أرطغرل والتي يتوقع تحقيقها لنسب مشاهدات عالية حيث لا يزال فريق العمل يصور مشاهد حكاية تأسيس الدولة العثمانية.

مسلسل قيامة ارطغرل يظى بدعم مباشر من الحكومة التركية كونه يعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها.المسلسل فيه كثير من الوقائع التاريخية الخاصة بتنقلات قبيلة قايي، لكن أغلب أحداثه التفصيلية هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية، من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية، من إقرار الحق والعدل والمرحمة.

وبدأت قصة أرطغرل عنما ارتحل مع عشيرته إلى مدينة إرزينجان، وكانت مسرحًا للقتال بين السلاجقة والخوارزميين، فالتحق بخدمة السلطان علاء الدين سلطان قونية، إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة السلاجقة العظام، وسانده في حروبه ضد الخوارزميين، فكافأه السلطان السلجوقي بأن أقطع عشيرته بعض الأراضي الخصبة قرب مدينة أنقرة.

وظل أرطغرل حليفًا للسلاجقة حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية، في المنطقة المعروفة باسم "سوغوت" حول مدينة أسكي شهر، حيث بدأت العشيرة هناك حياة جديدة إلى جانب إمارات تركمانية سبقتها إلى المنطقة.

علا شأن أرطغرل لدى السلطان بعد أن أثبت إخلاصه للسلاجقة، وأظهرت عشيرته كفاءة قتالية عالية في كل معركة ووجدت دومًا في مقدمة الجيوش وتمّ النصر على يدي أبنائها، فكافأه السلطان بأن خلع عليه لقب "أوج بكي"، أي محافظ الحدود، اعترافًا بعظم أمره.

غير أن أرطغرل كان ذا أطماع سياسية بعيدة، فلم يقنع بهذه المنطقة التي أقطعه إياها السلطان السلجوقي، ولا باللقب الذي ظفر به، ولا بمهمة حراسة الحدود والحفاظ عليها؛ بل شرع يهاجم باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين في الأناضول،فاستولى على مدينة أسكي شهر وضمها إلى أملاكه، واستطاع أن يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير على مقاطعة حدودية، وتوفي في سنة 1281م عن عمر يُناهز التسعين عامًا،[5] بعد أن خُلع عليه لقب كبير آخر هو "غازي"، تقديرًا لفتوحاته وغزواته.

ويُعرض المسلسل أيضا على قنوات أخرى كثيرة في روسيا ورومانيا وباكستان وإيران واندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنغلادش، وقنوات أخرى غيرها.وتم تصوير المسلسل في قرية ريفا على البحر الأسود، وهي قرية في منطقة بيكوز القريبة من اسطنبول، وأقيمت في القرية مزرعة خاصة للخيول المستخدمة في تصوير المسلسل وعددها 25 جوادا يشرف عليها طبيب بيطري، كما توجد حيوانات أخرى لأغراض التصوير تحت الرعاية.