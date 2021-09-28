تراند اليوم : ارطغرل 103 : قيامة ارطغرل الحلقة 103 : شاهد.. فتح قلعة كراجاسيار و قتل أريس وتيتان

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 103 ، وفي أحداثها، بعدما نجح أرطغرل في استعادة ولاء قبيلة تشافدار وتحريرها من بهادير،وتنصيب تورغت سيداً عليها، إنطلق على الفور إلى معسكر جيشه وبدء بفتح قلعة كارجاهيسار.

مع حلول المساء يدخل ارطغرل من الممر السري في القلعة ويبدأ معركته التي تنتهي بقتل اريس والتخلص من مخططاته الشيطانية.

تيتان يذهب للأمبراطور لجلب المدد الصليبي لإنقاذ القلعة وصنع فخ لأرطغرل ومحاربيه.

ومن العوامل التي ساعدت أرطغرل في فتح القلعة هو إقامة سكانها لإحتفال كبير تملأه الالعاب النارية لنصرهم على أرطغرل في معركة القافلة التي كان يقودها سامسا.

وبعد فتح لقلعة يترك أرطغرل جزء من رجاله بالقلعة لتأمينها ويعود للقبيلة من أجل دفن الشهداء.