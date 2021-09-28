تراند اليوم : ممثلة عالمية تصوّر فيلماً في السعودية!

تخطط الممثلة الأميركية ليندسي لوهان خلال إطلالة لها في برنامج The Wendy Williams يوم الجمعة، لتصوير فيلم في السعودية كما أنها تفكّر بتصميم جزيرة في دبي.

وفي التفاصيل، فقد قالت إن الفيلم اسمه Frame وسيكون عن قصة مصوّرة أميركية تركت زوجها وانتقلت للعيش في الرياض.

واللافت أن الهدف من هذا الفيلم إظهار مدى اندماج المصورة في الثقافة السعودية بحسب ما قالت لوهان.

نشير إلى أن لوهان لم تكشف أي تفاصيل أخرى عن الفيلم ولكنها قالت إنه سيصدر في كانون الأول.

في سياق متصل، غردت لوهان عبر توتير قائلة "الرجاء دعم هذه الخطوة الفريدة... وأتطلع لأكون جزءاً من هذا مع فيلم #FRAMETHEMOVIE."