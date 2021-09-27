الاكثر متابعة اليوم - إلى كل المشاهير، واو العربي غير واوا هيفا – فيديو

الواوات في اللغة العربية ما شاء الله كثيرة، ولها استخداماتها المتعددة، لكننا في لغتنا العربية الحديثة، ما عدنا نستخدم منها إلا واوين اثنين فقط، وهما واوا العطف

وواو المعية.

وهنالك واو جديدة قد تدخل المعجم ذات زمن، وهي تلك التي نستخدمها في لهجتنا المحلية، وفي كتاباتنا المستعجلة على الانترنت، وفي الرسائل القصيرة، SMS

واستخداماتها كثيرة «مش قليلي» وتكاد تغلب الـ (لول) والـ واو أي WOW الدهشة أو التعجب ولا وجود لها في القاموس العربي وقد حضرت على لساننا بقوة تماماً

مثل كلمة (لول) أو LOL الحروف التي يجهل معناها 99،99 بالمائة من مستخدميها، وهي تعني Out Laughing Loudوترجمتها الدقيقة (أضحك بصوت عالٍ) وترجمتها بتصرف (أضحك من صماصيم قلبي).

والمهم، وما يشغل بالي الآن، لا (لول) ولا (واو WOW) بل ما يوقعني في حزن كبير وأنا أقرأ لكبار من الصحافيين والصغار وكتاب وكاتبات وهم يستخدمون ثلاث واوات معزولات

فيبعدونها عن مكانها الصحيح وهي (واو المعية) و(واو العطف) و(واو الحال) ولا استخذام لأي (واو) رابعة، ذلك أن (واوات) أجنبية قعدت مكان عبارات عربية.

وفي العربية الكثير من (الواوات) أُدرج منها:

2- واو الحال

هي الواو الداخلة على جملة إسمية أو فعلية مسبوقتين بمعرفة

مثال: زارني أخي (وهو) مسرور

3– واو المعية

وهي الواو التي بمعنى (مع)

مثال : سرت (والليل)

4- واو الإشباع

هي الواو الواقعة بعد ضمير الرفع (التاء المتحركة) أو بعد ضمير النصب (كاف الخطاب) أو ضمير نصب

مثال: هل أديتم الواجب (وفهمتموه) ؟

(وهل ناقشناكموه)؟

5- واو العطف

هي الواو العاطفة جملة على جملة أو العاطفة مفردا على مفرد.

مثال: جورج حاضر (ومحمد) غائب، حضر عبود وفهد

6- واو الاستئناف – واو الإبتدا

هي الواو الواقع بعدها جملة لا علاقة لها بما قبلها معنى وإعراباً

مثال: ثم قضى أجلا (وأجل) مسمى

7- واو رُبّ

هي الواو التي بمعنى (رُبّ) وهي حرف جر للنكرات

مثال: (وليل) كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي

8 – الواو التي حسب ما قبلها

هي الواقعة في بداية البيت الشعري إذا أتى وحده

مثال: (وأخفت) أهل الشرك حتى إنه – لتخافك النطف التي لم تُخلق

9- واو القسم

هي حرف جر دالة على قسم

مثال: (والسماء) (والطارق)

10- واو الجزاء

هي الواو التي ينصب الفعل المضارع بعدها بـ (أن) المضمرة جوازاً

مثال: قراءتك للكتب (وتستفيد) خير لك من اللهو.

11- واو الثمانية وهي الواو‑ التي يقع بعدها كلمة دالة على العدد ثمانية.

مثال: حتى إذا جاؤوها (وفتحت) أبوابها

سنلاحظ في كل ما أوردت، وفي كل ما لم أورد من واوات، أن ولا واو تبتعد عن الكلمة، بل هي محشورة معها تلحق بها وتكون جزءاً منها.

ولعب وقال وحيثما وواللهِ وليت وكان والرجل.. الخ

أكتب عن الواو بعد أن راقبت كباراً من رفاق المهنة وصغاراً يستخدمون واو المعية وواو العطف وواو الحال وكل واو بعيدة عن ما بعدها أي منفصلة فيكتبونها على سبيل المثال:

وكان الوفد وصل إلى الاجتماع و المرافقون لم يصلوا بعد و كانت النسوة تزغرد و الأحصنة تصهل.

في كل نص على الإنترنت وفي مواقع ذات قيمة نلاحظ واوات مع Space وحتى اللحظة لا أعرف من اخترع هذه القاعدة المقيته التي تضيق المساحات وتعبث بالقواعد.

وإن لم ننتبه سيصبح الخطأ قاعدة ويصبح هو الصحيح كما حدث في مصر الذين حولوا الـ ي إلى ى والـ ى إلى ي فيكتبون كالتالي:

إلي أصدقائى.. بدل إلى أصدقائي

الصحيح: إلى أصدقائي.. هل من يجيبني لم المصريون كلهم دون استثناء جعلوا من الياء ألف مقصورة ومن الألف المقصورة ياء.

نضال_الأحمدية