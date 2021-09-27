تراند اليوم : موعد بداية شهر رمضان المبارك لعام 2019

وكالات

يسعى المسلمون لمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان لعام 2019/ 1440، حيث توقع علماء الفلك، أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين الموافق السادس من أيار القادم.

وبحسب علماء الفلك، فسيولد هلال شهر رمضان للعام 1440 هجرية فجر يوم الأحد الموافق للخامس من شهر أيار القادم في تمام الساعة 01:45 فجراً.

وفي هذا اليوم سيغرب الهلال بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية ومعظم أرجاء الكرة الأرضية، وستكون رؤية الهلال ممكنة سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، وعليه من المتوقع أن تعلن كافة الدول العربية والإسلامية أن بداية شهر رمضان هذا العام ستكون يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر أيار القادم، وسيكون شهر رمضان هذا العام من بدايته حتى نهاية خلال فصل الربيع.