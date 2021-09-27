تراند اليوم : قائمة الفنانين الغائبين عن سباق رمضان .. أبرزهم عادل امام

الخليج 365/

يشهد رمضان 2019 غياب بعض النجوم الذين اعتاد الجمهور على رؤيتهم في هذا الشهر، وتواجدوا العام السابق، كما يستمر غياب بعض الفنانين منذ أكثر من عام.

عادل إمام الذي لم يغب عن دراما رمضان منذ 7 أعوام، وهذا العام بدأ التصوير مبكرا ولفترة طويلة كان من المؤكد تواجده في رمضان بمسلسل "فالنتينو"، لكن قبل فترة قصيرة تأكد غيابه.

يسرا

في البداية أعلنت خروجها من الموسم هذا العام، ثم أعلنت شركة "العدل جروب" عن تواجدها.

لكن بعد ذلك تم الإعلان عن أنها لن تشارك في رمضان 2019، لتغيب عن جمهورها الذي اعتاد على رؤيتها خلال الشهر الكريم.

عمرو يوسف

منذ 12 عاما يتواجد الممثل عمرو يوسف في رمضان سواء في مسلسلات بطولة جماعية أو بطولة مطلقة له، لكن هذا العام لن يتواجد يوسف على الشاشات.

أعلن يوسف خروجه من الموسم الرمضاني، بعدما كان سبق وتعاقد مع شركة "فنون مصر" على تقديم مسلسل، وأوضح أن سبب خروجه هو انشغاله بتصوير الجزء الثاني من مسلسله "ولاد رزق".

يوسف الشريف

يستمر الممثل يوسف الشريف في الغياب إذ لم يشارك في رمضان 2018، وكذلك هذا العام لن يتواجد أيضا.

كان يوسف الشريف من نجوم رمضان في الأعوام السابقة وحققت مسلسلاته نجاحات كبيرة.

يحيى الفخراني

فضل الممثل يحيى الفخراني الاستراحة هذا العام بعدما شارك في رمضان 2018 بمسلسل "بالحجم العائلي".

لن يتواجد الفخراني في رمضان هذا العام، لكنه يعوض جمهوره من خلال مسرحية "الملك لير" التي يعود لتقديمها مع مجموعة من النجوم.

نيللي كريم

فيما خرجت نيللي كريم من السباق الرمضاني قبل فترة قصيرة، إذ كانت ستتواجد من خلال مسلسل "النصابين" وبذلك تغيب عن دراما رمضان لأول مرة منذ 6 سنوات.

آسر ياسين

آسر ياسين لم يحالفه الحظ للعام الثاني على التوالي، إذ كان من المفترض أن يشارك نيللي كريم في مسلسها، لكنه تأجل.

قدم آسر ياسين البطولة في مسلسل "30 يوم" في رمضان 2017، وبعدها كان من المفترض أن يشارك في رمضان 2018 لكن تأجل مسلسله كما هو الحال هذا العام.

ليلى علوي وإلهام شاهين ومنى زكي وهند صبري وسمية الخشاب

وهناك نجوم يستمر غيابهم منذ سنوات منهم ليلى علوي التي كانت آخر مشاركتها في رمضان مسلسل "هي ودافنشي" عام 2016، ونفس الأمر مع إلهام شاهين إذ كان آخر مسلسلاتها "ليالي الحلمية" الجزء السادس.

وتنضم إليهن منى زكي التي شاركت في رمضان 2016 بمسلسل "أفراح القبة"، وكذلك سمية الخشاب وكان آخر مسلسلاتها "الحلال" عرض في رمضان 2017، والأمر نفسه مع هند صبري التي تغيب هذا العام عن رمضان وكان آخر مسلسلاتها "حلاوة الدنيا" في 2017.