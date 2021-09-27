تراند اليوم : سيدة مصرية تنجب طفلاً بقلب واحد ورأسين

القاهرة/ الخليج 365

أنجبت سيدة عشرينية من مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان "أقصى جنوب مصر", طفلا برأسين وعمودين فقريين وقلب واحد .

وقالت الطبيبة مروة محمد، التي أجرت عملية الولادة، إنّ "ولادة طفل برأسين وجسم واحد تُعتبر من الحالات النادرة التي تمر على الأطباء ، مؤكدة أنّ حالة الأم الصّحية وطفلها جيدة".

وقال الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفى كوم أمبو المركزي لـ الشرق الأوسط، "استقبلنا الطّفل مساء الثلاثاء الماضي، بعد ولادته في إحدى العيادات الخاصة، والطفل له رأسان وحبلان شوكيان، وقلب واحد، وتم عمل الإسعافات الأولية له بحضانة المستشفى، قبل التنسيق مع مستشفى أسيوط الجامعي، التي نُقل الطّفل إليه لمواصلة الإجراءات الطبية والبحثية عبر سيارة إسعاف مجهزة".

وأوضح أنّه "لو اتُخذ قرار بفصل أحد رأسي الطّفل ليكون برأس واحدة، سيكون إجراء معقداً جداً لوجود حبلين شوكيين في جسده، وقلب واحد، فالرأسان تعملان بشكل طبيعي حالياً".

من جهته، قال والد الطفل محمد فراج أحمد (37 سنة)، في تصريحات صحافية إنّ زوجته البالغة من العمر 25 سنة، وضعت رضيعها في عملية ولادة قيصرية، وذلك في عيادة طبية كانت تتابع حالتها خلال مرحلة الحمل"، ومضيفاً أنّه "فوجئ عندما وجد نجله الرضيع برأسين، مما أحدث له صدمة لم يتوقعها، خاصة أنّ الطبيبة التي كانت تتابع حالة زوجته خلال الحمل لم تخبره بأي شيء، وأكّدت له أنّ عملية الحمل سليمة والجنين طبيعي وبحالة جيدة".