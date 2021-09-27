تراند اليوم : ولادة أصغر مولود في قطاع غزة بوزن "600" غم

غزة/ الخليج 365

أعلن قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة عن ولادة أصغر مولود بوزن "600" غرام، والذي يعتبر من الحالات النادرة التي يشهدها قطاع غزة، ويطلق عليهم (مواليد غير مكتملي النمو).

وأكد رئيس قسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي د. علام أبو حامدة أن قسم الحضانة يقدم خدماته على مدار الساعة للمواليد الخدج (غير مكتملي النمو)، وغيرهم من المواليد مكتملي النمو ذوي الأوزان الصغيرة.

وأوضح أبو حامدة أن القسم شهد مؤخرا ولادة عدد من التوائم، منهم حالة التوائم الثلاثة، وهم في الآن في اسبوعهم الأول من الولادة ويتمتعون بصحة جيدة، لافتا أن هؤلاء المواليد لعائلة رزقت بثلاثة اناث توائم بعد انتظار 13 عاما.

ولفت أبو حامدة أن أوزان المواليد تراوحت ما بين (600-1000 غم)، مشيرا أن المواليد يتلقون تغذية وريدية، وتنفس اصطناعي، ومضادات حيوية وريدية.

وأوضح أبو حامدة أن المولودة ذات الوزن 600 تعتبر أصغر مولودة في حضانة الشفاء وقد تناقص وزنها ليصبح 590 غم.

ونوه علام الى تخريج توأم آخر من الحضانة وهما الآن بصحة جيدة وعافية بعد تلقيهم الخدمات الصحية المناسبة.