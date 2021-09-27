تراند اليوم : دراسة: العاملون بهذه المهن الأكثر خيانة زوجية

رام الله - الخليج 365

ذكرت دراسة حديثة أجراها موقع "آشلي ماداسيون"، أن الخيانة الزوجة التي تهدد أي علاقة عاطفية في العالم، تختلف على حسب المهنة التي يمتهنها الأزواج.

ووفق الدراسة، فإن الأزواج الذين يعملون في الأعمال الحرفية مثل السباكة والبناء واللحام وغيرهم، يأتون في المرتبة الأولى في الخيانة الزوجية.

ويأتي في المرتبة الثانية الأطباء، كما احتل الثلاث المراتب الأولى العاملون في قطاع ريادة الأعمال، وذلك لأن هؤلاء الأشخاص يتعرفون على أشخاص كثيرين ويتقربون منهم، أما المرتبة الثالثة فقد احتلها الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع التكنولوجيا والمعلومات.

أما الذين يشتغلون في قطاع التسويق والعمل الاجتماعي والفندقي في المرتبة الـ12، ويأتي بعدهم العاملون في قطاع المال والتعليم.

بينما الذين يعتبرون الأكثر وفاءً وأقل خيانة هم العاملون في السياسة والثقافة والفن.