تراند اليوم : مصر تمثل العرب في قائمة الشعوب الأكثر بدانة

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

سجلت مصر حضورا للعرب في قائمة من 10 دول حيث الشعوب الأكثر بدانة في العالم في السنوات الـ 30 الأخيرة، وذلك بناء على دراسة أعدها موقع "غلوبال بوست" الأمريكي.

وتشير الأرقام التي خلصت إليها الدراسة إلى أن عدد البدناء في العالم عام 1980 كان 857 مليون شخص فقط، ليرتفع في العقود الثلاثة الأخيرة إلى ملياريّ إنسان حسب إحصاء 2013، نشرت نتائجه دورية "لانسيت" الطبية.

وحسب القائمة فإن الشعب الأمريكي يتربع على عرش البدانة على الكرة الأرضية، إذ يبلغ عدد هؤلاء 78 مليون أمريكي، أي ما نسبته 33% من المواطنين البالغين في الولايات المتحدة.

أما المركز الثاني فهو من نصيب الصين حيث يبلغ عدد البدناء 46 مليون صيني، ما يعادل 4,4% من البالغين، لتختتم "مرتبة الشرف" ببرونزية للهند حيث يعيش 30 مليون مواطن يعانون البدانة، بنسبة 3,8% من البالغين أيضا.

أما المراكز التالية مع النسبة من البالغين فهي..

روسيا بـ 28 مليونا ونسبة 24,1%، والبرازيل بـ 22 مليون مواطن وبنسبة 16,2% لتكون الخامسة في القائمة والأولى في أمريكا اللاتينية بهذا المؤشر، تليها المكسيك بـ 20 مليون بدين يشكلون 26,9 % من السكان البالغين، ثم مصر، البلد العربي الوحيد في هذه القائمة، وذلك بـ 18 مليون مواطن نسبتهم إلى البالغين 35,9%.

في المركز الثامن جاءت ألمانيا بعدد 18 مليون بدين من مواطنيها يشكلون نسبة 24,3%، تليها باكستان بـ 14 مليون نسبتهم 13,6%، لتختتم القائمة بإندونيسيا حيث يعيش 11 مليون مواطن يعاني البدانة، يشكلون 6,8% من البالغين في البلاد.

وعلى الرغم من أن مصر حلت بالمرتبة السابعة في القائمة من حيث عدد الملايين مقارنة مع الدول المذكورة فيها، إلا أن المصريين فازوا بـ "ذهبية" القائمة من حيث نسبة البدناء إلى إجمالي عدد السكان، متفوقة على الولايات المتحدة.