تراند اليوم : أزمة النظافة تتفاقم في غزة لليوم العاشر دون بوادر

غزة- المشرق:

تتواصل أزمة النظافة في مستشفيات قطاع غزة جراء تواصل اضراب عمال النظافة لليوم العاشر على التوالي دون بوادر حل في الافق.

وقال الناطق باسم وزراة الصحة الدكتور اشرف القدرة في تصريحات صحفية: "أزمة توقف شركات النظافة في المرافق الصحية تدخل يومها التاسع دون أي تدخل حكومي أو اغاثي حتى اللحظة "نهائيا" مبينا أن معاناة المرضى والطواقم الطبية ما زالت مستمرة جراء توقف شركات النظافة.

وثمن القدرة الهبة الجماهيرية لعدد من المتطوعين الشباب والصحفيين والطواقم الطبية التي اخذت على عاتقها حملات التنظيف مضيفا: "هذه الحملات التي تعبر عن أصالة شعبنا وعزمه الاكيد على حماية خدماته الوطنية من خلال حملات التطوع التي شكلتها الفصائل والوزارات والاجهزة الامنية والمؤسسات والمدارس والتجمعات الشبابية والنسوية والعائلات لتنظيف المرافق الصحية".

وكانت شركات النظافة قامت بسلسلة اضربات جزئية للمطالبة بدفع استحقاقات العمال لديها من قبل وزارة الصحة قبل أن تبدأ في اضراب مفتوح ما زال متواصلا حتى اليوم منذ تسعة ايام.

ولم يتقاض عمال النظافة رواتبهم منذ سبعة اشهر عمر حكومة التوافق علما أن العامل يتقاضى راتبا تبلغ قيمته 700 شيكل.

