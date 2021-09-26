تراند اليوم : ملالا وساتيارثي تسلما نوبل للسلام

تسلمت الباكستانية ملالا يوسفزاي جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الهندي كايلاش ساتيارثي لمخاطرتهما بحياتهما في سبيل الكفاح من أجل حقوق الأطفال.

وحصلت ملالا (17 عاما)، وهي أصغر فائزة بجائزة نوبل، وساتيارثي (60 عاما) على الجائزة في احتفال أقيم بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وقال رئيس لجنة نوبل، ثوربيورن ياغلاند: "الضمير العالمي لا يمكن أن يجد تعبيرا أفضل من الفائزين هذا العام"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف: "إن جميع الأطفال لديهم الحق في أن يعيشوا طفولتهم وفي التعليم بدلا من العمالة القسرية".

ومن المتوقع أن تمنح جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب في ستوكهولهم في وقت لاحق الأربعاء.

وتقام حفلات تسليم الجوائز دائما في العاشر من ديسبمبر الذي يصادف ذكرى وفاة ألفريد نوبل مؤسس الجائزة عام 1896.

سكاي نيوز