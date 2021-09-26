تراند اليوم : كوكاكولا بالحليب .. ثورة جديدة في عالم المشروبات الغازية

وكالات / مشرق نيوز

تستعد شركة كوكاكولا الأمريكية لإطلاق منتج جديد من الحليب تقول الشركة إنه ‘سيطلق ثورة جديدة في عالم المشروبات الغازية’، بحسب ما ذكره موقع ‘ذا غارديان’.

ولفتت شركة ‘فير لايف’، المالكة الأصلية لهذا المنتج، إلى أنها قررت إطلاق المنتج في أسواق الولايات المتحدة الشهر المقبل، كاشفة أن ‘السعر سيكون أغلى بمرتين عن سعر الحليب العادي الذي يباع في الأسواق، إلا أن المشروب الجديد سيحتوي على 50% زيادة من البروتيين و30% أقل من السكر مع طعم أفضل’.

وتشير الأرقام الواردة من الأسواق الأمريكية في تقرير ‘دايري توداي’ إلى انخفاض نسبة شراء الحليب بنسبة 8% من المعدل الطبيعي خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين أن نصف البالغين الأمريكيين لا يشربون الحليب.

وتوضح شركة ‘فير لايف’ إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد محدد لإطلاق المنتج عالمياً، على الرغم من أن تسميته الرسمية أصبحت ‘ميلكا كولا’، كما تظهر بوضوح من خلال الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تبني شركة كوكاكولا الفكرة.