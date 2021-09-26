تراند اليوم : جانسو ديري تتعرض للسرقة وخسائرها فادحة

تعرضت الممثلة التركية جانسو ديري بطلة مسلسل "أمي" للسرقة، إذ سطا لصوص على فيلتها في منطقة "بيبيك" خلال وجودها في كواليس تصوير مسلسلها الجديد "الشخصية"، مع الممثل الكبير هالوك بيلغينير.

وسرق اللصوص الكثير من المقتنيات الثمينة الخاصة بها، من بينها " أيباد" ومجوهرات، ومجموعة ساعات ذات ماركات عالمية، وجهاز "لاب توب" قدرت قيمتها بنصف مليون ليرة تركية، أي ما يساوي حوالى "125" ألف دولار أمريكي، وقد قدمت جانسو ديري شكوى رسمية في أقرب مركز أمني لمكان إقامتها في فيلتها المستأجرة.

من جهة ثانية، يشهد مسلسلها الجديد "الشخصية" نسبة نجاح جيدة في تركيا، وأشهر متابعيه الممثل التركي خالد آرغنش الذي حين سُئل عن رأيه بالمسلسل التاريخي "محمد الفاتح" لزميله كينان أميرزالي أوغلو، صرّح بأنه لم يشاهد أيّ حلقة منه، لكنه يتابع مسلسل "الشخصية" الذي أعجبه جدًّا من بطولة صديقه هالوك بيلغينير، وصديقته جانسو ديري.