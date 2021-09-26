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تراند اليوم : الفنانة الكويتية أبرار: زوجوني من الأمير وليام

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أطلت الفنانة الكويتية أبرار عبر "سناب شات" وهي تحمل هاتفها وتظهر صور الأمير وليام وزوجته كايت لحظة خروجهما من المستشفى بعد أن رزقا بإبنهما الثالث.

https://www.instagram.com/p/Bh_V7gEBqsq/?taken-by=menacelebs

وقالت أبرار مقارنة بين الولادة في الغرب والولادة في الدول العربية "هذه ملكة وخرجت من المستشفى، وليس كما يحصل عندنا استقبال وتكاليف المستشفى. أنظروا حتى أنها أنجبت في مستشفى حكومي، وتقول باي باي للناس. نحن من نكون".
وتابعت ممازحة ومتوجهة بكلامها لفتاة إسمها زهرة كانت تتحدث معها" شو رأيك أتزوج بالأمير وليام! أنا مستعدة أن أنجب في مستشفى حكومي".
 

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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