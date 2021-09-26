تراند اليوم : زعيم روحي اغتصب فتاة في المعبد... والداها كانا يصلّيان في الخارج

أدين الزعيم الروحي الهندي أسارام بابو (77 سنة) بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ الـ16 سنة، وقد صدمت قضيته العالم، وفق ما ذكر موقع "الاندبندنت" البريطاني.

وقبض على الزعيم الديني عام 2013 بعد تقديم شكوى اعتداء جنسي ضدّه من والدي الطفلة.

ولد أسومال ثومال هاربلاني في نيسان 1941 في بيرناي في السند في#باكستان. وهرب بعيداً من أهله للانضمام إلى دير ديانة الأشرم في بهروش في سنّه الـ15، هرباً من زواح مدبّر له. وبعد متابعة عدد من الوظائف بما في ذلك بيع الخمور والشاي وإصلاح الدراجات، انخرط مع الروحانية في السيتينات عندما انتقلت عائلته إلى أحمد أباد، وفي ذلك الوقت تبنى اسمه الحالي أسارام بابو.