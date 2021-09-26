تراند اليوم : 6 خطوات بسيطة للتخلص من الديون المتراكمة ... تعرف عليها ؟!

فلسطين - الخليج 365

سهل جداً أن يجد الإنسان نفسه غارق بالديون، لكن من الصعب أن يعرف كيف يتخلص منها، لكن في هذا المقال ، سوف نساعدك على التخلص منها خلال فترة قصيرة سوف تجعلك تتجنب استغراق سنوات حتى تستطيع أن تسدد تلك الديون، وسوف نقدم لك أفضل الطرق التي تمكنك من تحقيق فكرة التخلص من الديون المتراكمة.

1. التخلص من الديون المتراكمة بمعرفة سبب الاستدانة

النصيحة التقليدية التي نعرفها جميعاً هي عدم التفكير في الماضي والمضي قدماً، لكن هذه النصيحة سوف نستبدلها بعكسها فلكي تتقدم في تسديد ديونك لابد أن تعرف أولاً لماذا قمت بتكوين تلك الديون، وما هي الظروف والملابسات التي أدت بك إلى تراكم الديون عليك.

والغالبية من الناس يقعوا في الديون بسبب رغبتهم في تلبية بعض الرغبات الغير هامة، لذلك عليك أن تدرك تماماً الأسباب التي أدت بك إلى هذا ثم تتجنبها مستقبلاً.

2. التخلص من الديون المتراكمة بالتوقف عن صنع ديون جديدة

عليك كإنسان واعي أن تتخذ قرار بأن تتوقف تماماً عن عمل ديون جديدة سواء بالاقتراض أو بتقسيط أشياء جديدة، وهذه الطريقة لن تخلصك من الديون لكنها سوف تجعلك لا تزيد الديون أكثر على عاتقك، فالاستمرار في الاستدانة بينما عليك أن تقوم بتسديد ديون سابقة هو الفشل الذريع الذي قد تواجهه، لذلك عليك اتخاذ قرار حازم بمواجهة أي إغراءات بالرفض حتى لا تصنع مزيد من الديون.

3. التخلص من الديون المتراكمة باختيار دين واحد والتخلص منه

إن كنت مديون لأكثر من جهة بمبلغ من المال فعليك أن تقوم بالتركيز على جهة منهم وتكثيف مجهودك للتخلص من هذا الدين، وبذلك سوف تنتهي من كل الديون في فترة زمنية قصيرة، ثم قم بتكرار نفس العملية مع الديون الأخرى، وهذه الطريقة كما ذكر علماء النفس تعطي شعور بالإيجابية والتحلل من الشعور بالضغط وتجعل من ينفذها يشعر بالإصرار والتحفيز.

4. التخلص من الديون المتراكمة بتحقيق دخل إضافي

إن كنت تنوي أن تتخلص من ديونك المتراكمة في وقت قصير فلابد من أن تعمل بشكل إضافي حتى تكسب المزيد من الأموال، وهذا متاح من خلال العمل على شبكة الإنترنت، أو إن كنت موظف في مجال المبيعات والتسويق مثلاً فاهتم بأن تحصل على مزيد من العمولات حتى تستطيع تسديد ديونك المتراكمة.

5. التخلص من الديون المتراكمة بوضع ميزانية مناسبة

عليك أن تقوم بوضع ميزانية مناسبة لدخلك ونفقاتك، وأن تجعل منها خطة حاسمة حتى تستطيع أن تخرج من ديونك في فترة قصيرة، لأن هذه الخطة سوف تجعلك ترى حقيقة الظروف المادية التي تمر بها بمنتهى الوضوح، وعلى أساسها سوف تحقق هدفك في أن تتخلص من تلك الديون.

وإن كنت من الذين يخرجون من الشهر وهم مفلسين ولا يستطيعون توفير مبلغ ولو حتى صغير لدفع الديون فعليك إصلاح هذا العيب فوراً لأنه عامل أساسي في عدم مقدرتك على تسديد ديونك المتراكمة.

6. التخلص من الديون المتراكمة عن طريق التصدق في السر

يعد التصدق سراً هو خطة وإستراتيجية وحيدة يمكن الاعتماد عليها فقط في التخلص من الديون المتراكمة، فقد قالرسول الله صلَّ الله عليه وسلم { ما نقص مال من صدقة بل تزده } وكررها ثلاث مرات. صدق رسول الله صلَّ الله عليه وسلم.

فما تتصدق به سوف يعود لك أضعافاً مضاعفة لأنك تتصدق لوجه الله وهو الكريم، وسوف يتبين لك ذلك ببركة لن تجدها إلا مع الصدقة في المال.