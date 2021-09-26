تراند اليوم : ارطغرل 116 ,, ارطغرل 116 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 116 : شاهد نويان يعود بجيش عدده 700 ألف مقاتل لقتل أرطغرل

متابعات/الخليج 365/ عاد المغول للصراع مع ارطغرل في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع ،ففي أحداث ارطغرل 116 يجتمع ارطغرل وتورغت وبامسي وجون ألب مع أحمد الذي يخبرهم بأن الامبراطور أرسل جيشاً كبيراً بهدف احتلال الاناضول ، ويخبرهم بان قائد الجيش المغولى يدعى نويان.

فيستغرب ارطغرل ورجاله ويقول له بامسي " لم يبقى مكان بنويان إلا وقطعه سيفك يا ارطغرل ،كيف نجى ذلك الابليس".فيسأل أريس هل تعرفه فيرد ارطغرل " إن حقده علي كبير، وسيفعل المستحيل للوصول إلي".

ونويان هو قائد مغولي اسمه الحقيقي جرماغون نويان كان يقود طليعة مغولية تتألف من 700 إلى ألف مقاتل، كانت مقدمة للجيش المغولي في بلاد الروم (الأناضول). وقد قام ملك الكرج (جورجيا) بفتح ممر لهذه الطليعة لتعبر عبر حدوده حتى تصل إلى بلاد الروم انتقامًا من فتوحات السلاجقة في بلاده، وفعلا و صلت تلك الفرقة وقامت بالتوغل في ديار الروم حتى مدينة سيواس، وحاربها الوزير كمال كامير وزير السلطان علاء الدين مما دفعها للهروب والعودة لأدراجها. ولكنهم توجهوا إلى مدينة أخلاط، وفي طريقهم للعودة، وجدوا جيشًا يتبع للدولة الخوارزمية، فأعملوا فيهم السيف رغم أنهم كانوا 10 آلاف مقاتل، فأبادوهم حتى أنه مرت عجوز بمصارع الخوارزميين فقالت: «والله لو أن المغول قاموا برمي قبعاتهم في وسط الخوارزمية لقتلوهم».

وعندما سمع الخليفة العباسي بقدرة سلاجقة الروم على التصدي للمغول، أرسل للسلطان علاء الدين يطلب النصرة والمدد، وأرسل له هذا الطلب مع حفيد الإمام ابن الجوزي، ووافق السلطان، ولكن خيانة أمراء البلاد التي تفصل بين بلاد الروم وبغداد منعته من إرسال المدد لأن سكان تلك البلاد لم يكونوا يثقون بسلاجقة الروم؛ بل إن الأيوبيين حركوا جيشًا لمحاولة احتلال بلاد الروم، ولكن تصدى لهم السلاجقة وهزموهم، ولم يقم السلاجقة بمحاولة التقدم لبلاد الشام لأن الفرنجة انتهزوا فرصة قتال المسلمين مع بعضهم وحاولوا التقدم لأخذ مناطق من سيطرة الأيوبيين، فقبل السلطان السلجوقي اعتذار الأيوبيين و انتهت الأزمة بزواج سياسي بين بنت الملك العادل والسلطان علاء الدين.

وحدثت كارثة عظيمة ما بعد وفاة السلطان علاء الدين في جيش السلاجقة وتعرف هذه الكارثة بأسم كوسة داغ وقد حدثت بعد تمرد البابائين الخوارج الذي ذكرناهم في فيديو فيما سبق وقد استغل المغول ذلك وقاموا بمحاولة اختراق اراضي السلاجقة.

التقت طلائع الجيشان في سيواس كان المغول بقيادة بايجو نويان والسلاجقة بقيادة السلطان كيخسيرو اذ اقترح قادة في جيش السلاجقة احتلال المضائق قبل الهجوم لكن ضعف بصيرة السلطان كيخسيرو وعدم خبرته جعلته يقوم بالهجوم الاول على المغول فأندحر جيش السلاجقة وابيد بشكل كامل فترك السلطان المعسكر وهرب الى قونيا.

ومما لا شك فيه كان ارطغرل ابن سليمان شاه قد استطاع محاربة المغول عن طريق حرب العصابات وتكبيد جيش المغول الخسائر الفادحة بالرشاقة في الحرب من خلال جماعة اخوان غازي المجموعة المشهورة رحم الله شهدائهم.