تراند اليوم : الجمعة أول ايام عيد الفطر 2018 - 1439 في القاهرة والاسكندرية والفيوم ودمياط وشرم الشيخ وكافة محافظات مصر

نطلعكم قرائنا الكرام على الموعد المحدد لعيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية لكافة المحافظات المصرية ، وموعد أول أيام شوال في مصر للعام 2018-1439.

فقد أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي لها ، بأنها سوف تستطلع هلال شهر شوال لسنة 1439 هجرية، وذلك من خلال اللجان الشرعية الموجودة على مستوى الجمهورية، والتي يتم فيها إستخدام أحدث الأجهزة من أجل إثبات رؤية الهلال ومن ثم إعلان بداية الشهر الهجري.

وقال بيان الإفتاء ” دخول شهر شوال كغيره من الشهور العربية يثبت يرؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ شهر شوال، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا”.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات قليلة من إعلان معاهد الفلك في عدد كبير من الدول العربية ومصر، بأن يوم الجمعة الموافق 15 يونيو المقبل سيكون هو الأول من شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، بمعنى أن شهر رمضان لهذا العام سيكون 29 يوم فقط.

وكان عدد من أساتذة الفلك في عدة جماعات داخل مصر وفي الوطن العربي، قد أكدوا بأن الحسابات الفلكية تقول بأن يوم الجمعة سيكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ولكن على أي حال يجب إنتظار الهيئات الشرعية في مختلف الدول العربية من أجل أن تفصل في هذا الأمر.