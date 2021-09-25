تراند اليوم : شعر عن عيد الفطر المُبارك 1439 هـ

شعر عن عيد الفطر المُبارك 1439 هـ، مَجلتي تُهديكم باقة أشعار وخواطر عن عيد الفطر المبارك، والذي يَحل علينا بعد أيام قليلة، حاملاً معه كل الخير والبركة والمدة والألفة التي تتمثل في تَبادل الزيارات، والتهاني والمعايدات بحلول العيد الصغير، أحد أهم الأعياد عند الأمة العربية والإسلامية، والتي شرع لها الله تبارك تعالى عيدين ( عيد الفطر – عيد الأضحى ).

ومظاهر العيد الصغير عند المُسلمين تتجلى في البسمة والفرحة والتآخي، ففيه يتم زيارة الأرحام، ومعايدة الصغار، وذهاب الأسرة في رحلات تصطحب معها أطفالها، مثل المتنزهات والحدائق ومدينة الملاهي، وحظيرة الحيوانات، وغيرها من الأماكن الجميلة، إلى جانب تحضر خلوى العيد الصغير وأكلاته الشهية واللذيذة، والتي توزع منها العائلات على بعضها البعض، في أجواء أسرية إجتماعية ممتزجة بالمودة والحب.

اشعار عن عيد الفطر المبارك 2018

تَغني الشعراء في قصائدهم ومؤلفاتهم عن عيد الفطر المبارك، وخطوا في معانيها أجمل مظاهره التي توحي بمدى سماحة الدين الإسلامي وإرتباط أمته ببعضها البعض.

كل عام وكل يوم وكل لحظه من سنينك

وأنت ياعيدي بخير وكل أعيادك هنا

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للعيد طيب وطيب عيدي هل الطيب

وأطيب عطور العيد عندي معايدك

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عيدك مبارك يابعد كل الأعياد

ياعزي الشامخ ويانور عيني

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أبي كلمه تروي ضماي أيام وشهور

عيدية من فمك يقطر عسلها

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عسى عيدك سعيد وجعلك بعيدك بعد مرتاح

عساك بخير في كل السنين ودوم متعافي

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العيد والله شوفتك ياهوى البال

وبدون وصلك مالعيدي حلاتي

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العيد بك عيدي أنا يوم أشوفك

وباقي لبشر ماظن شوفتهم أعياد

أقول في نفسي وأنا أعايد الناس ### متى بشوفك تكمل أفراح عيدي

أجامل وربي عليم ٍ بالإحساس ### وشهو شعوري وأنت عني بعيدي

اللي خذاني لك على سهو هوجاس ### حسيت نفسي وسط ربعي وحيدي

لو حسوا بما بي يقولون لاباس ### بدال قولة على عيدك سعيدي

لاصرت عندي وقتي أعياد وأعراس ### حتى ولو إني وسط سجنٍ حديدي

عاشرت خلان وتخالطت بأجناس ### محدٍ سواك أهديته القلب بيدي !!

من تحت ما طا الرجل لي هامت الراس ### كلش هويته فيك والله شهيدي

لقيت بك ذوقي وأنا قاطع الياس ### ومعك بدا يحيا الأمل من جديدي..

#أجيك مقبـل والفـرح محتوينـي

طويت ..حزني واكتسيت السعـادة

فرحة …بوجهي وابتسامـة بعينـي

وثوب جديد وعطر ريحة زيـادة

ادري الحزن… له موقعه في جبيني

وادري البكا… في داخلي وبعنـاده

وادري انا ما اختار شـي(ن) يجيني

أقدار مـن ربـي ,,,, ولا لـي إراده

بـاستمحكـ يا حـزن تطلق يدينـي

بـأذوق يوم العيـد طعم السعـادة