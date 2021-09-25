تراند اليوم : رسائل عيد الفطر2018 .. بطاقات تهنئة عيد الفطر المبارك 2018

عدنا مع باقة من رسائل عيد الفطر 2018 تسهل عليك أن تهنئي كل من تعرفينهم، يعني للحبيب والقريب، للاصدقاء او للمعارف لكل من مضى وقت كثير لا رأيتهم ولا كلمتهم، ابعثي لهم مسجات بالجوال تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ٢٠١8.

ومتنسايش تختاري بعناية من بين مجموعات الرسائل النصية المدرجة سواء كانت باللغة العربية الفصحى، او باللهجات العربية المحلية الدارجة للمغرب العربي بكافة اقطاره: المغرب، الجزائر تونس، ليبيا. أو مثل المصرية، او السودانية، او باللهجات الخليجية: السعودية، الاماراتية، البحرينية، العمانية، القطرية، الكويتية، كذالك العراقية، الاردنية، السورية اللبنانية، الفلسطينية.

كما تستطيعين مشاركة رسائل تهنئة عيد الفطر 2018 المبارك السعيد ان شاء الله، على حسابك في الفيس بوك او تويتر، او نسخها وارسالها على الواتس اب، او البلاك بيري وغيره. وشوفي شكون هوما اكتر ناس كتعزيهم وصيفطي لهم اجمل تهنئة في رسائل البورطابل عيد الفطر المبارك 2018 – 1439.

رسائل تهنئة عيد الفطر

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك

عيدك مبارك .. يا قاطع أخبارك .. العيد بلا وصالك .. ماله بهجة ولا فرحة .. وإنت بعيد عن أحبابك

كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولاهلك نافع

من عرف انسان مثلك .. ينكتب حظه سعيد .. تشرق ايامه وتصبح كل لحظه فيها عيد

للكلمه ردود .. وللفرحه وجود .. ولايام العيد وقت محدود .. فلك تهنئه بلا حدود

مستحيل تشرق الشمس ومتنورش عليك .. ومستحيل بقرب العيد من غير ما اهنيك .. كل وعام وانت بصحه وسلام

بالعود والبخور .. برشات العطور .. باسمى ايات السرور نبارك لك بـ عيد الفطر السعيد

كل سنه وانت اعز اصدقائي .. كل سنه وانت سعيد .. كل سنه تبقى بقلبي .. وبشوفتك تكتمل اعياديانت بعيد وبالك بعيد بس احبك بعيد بس احبك اكيد وكل عيد وانت سعيد

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول عيد مبارك يا أغلى البشر شوفتك هي عيدي تساوي الاهل والدنيا وما فيها وكل عام وانت بالف خير

ياقوة الله وين انا ونت والعيدمالله كتبلي معك بالعيد ميعادهذا الزمن يوعد وراحت مواعيدوهموم قلبي من عنا البعد تزتادفي كل عيد يزيد بالقلب توكيدان السنين المقبله مابها اعياد

انتي بعيده والفرح عني بعيد

قلبــيترى لا مـر طاريك سلموأنــاالطواري علة طحت فيهاالمشكلةلا جيت أكلـم و أسلـم

ذكرت أنا

الشرهة ولك حق فيها

تدري ؟

عيدك مبارك وفيـه تنعم

يالعنبو

فــاتورة مـنت فـيـها

شريت لي ثــوب على شان لقيـاكوالثـوب راحت موضته مالبستـهوشريت عطر ما زهاني بلياكأربع سنين بعـلبته ما لمستـهودفتر قصيد كل يوم يترجاك .مـا فيه يوم ما سهرت ودرستـه

العيـــد قرب أسعد الله ممساكوالله مدري وين خـــد لمستــهوين أنت ياللي عيدنا في محياككف القدر من ضيقة الخلق بستهمن يوم ما لوحت لي كف يمــناكلليوم دمعي بالخفا ما حبسته

ومن يوم ماذوقتني حر فرقـــاك

والياس زرعه في حياتي غرستـه

عيدك مبارك يا هوى البال وسعيد … وكلٍ يهني صاحبه وقت الأعيادبس الرسايل يا منى الروح ما تفيد … ولا تغني الصوره عن الشوق لازادلابد تزور الدار في فرحة العيد … يا منيتي شمس الموده والإسعاد

ستة أيام على العيد في احد عايدك قبلي؟؟؟طبعا لا..شفت انك اول الناس على بالي!

انا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي

رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير

أسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان يجمعنا بكم في الفردوس الاعلى

تقبل الله طاعتك.. واتم بالعيد فرحتك..واقر عينيك بنصر امتك

اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد ان يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد

أمانينا تسبق تهانيناوفرحتنا تسبق لياليناوعيد مبارك علينا وعليكم

كل عام وانت الى الله اقربولفعل الطاعات ارغــــــبوللجنة اسبــــــــــــــــــــق

أسأل من اهل الهلالوارسى الجبـــــــــالان يجعلك كل عيد وانت في احسن حال

الله يعيده علينا وعليكم بالخير والعافيةوكل عام وانت بخير

احذر حياتي أخاف يخطفونكوعن عيني يبعدونــــــــــــكتدري ليش؟؟؟؟حلاة العيد يحسبونك!!!

اتقدم لك بباقة وردوبوسة على الخـــدوالعيد يــــوم غــدوكل عام وانت بخير

اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاكوطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك

ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيدليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة،ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.

تهني الناس بالأعياد فيناوأنت لنا برغم العيد عيد

ارق تحية و أحلى كلامواجمل تهاني بالعيدواطيب اماني وازكى سلام

مساء الخير متأخربريح العود متبخرأعزك وانت ماتدريعيد مبارك من بدري

العيد من دونك هموم وتنكيد**وقربك هنا روحي وشوفتك عيدي

اتمنى اكون.أول المهنئون.يرسل تهنئه ويقول:مبروك الشهر على احلى عيون.

ألا ياعقد من الماسألا ياللي القمر جاركبجيك قبل الناسوأقول عيدك مبارك

قبل زحمة السير..والارسال لسه بخير..كل عام وانت بخير..

لأحلى قمر..عطر وزهر..مع كرت يقول:عيد مبارك يا اعز البشر..

لكي وردةجوريةبماء الوردمرويةمكتوب عليها:“كل عام وأنتي بخير”ياحورية

انتظرت العيد على احرمن الجمرلأجل أعايدك يا أغلىالبشر ..

الرائعون كالأحجار الكريمة لا نصنعهم بل نبحث عنهم لنهنيهم(عيد مبارك)

هنئك الله بالقبول واسكنك الجنه مع الرسول ورزقك بالعيد بهجه لا تزول

تهنئة مليانة بور وفل ارسلهاقبل العيد مايهل علشان اكون قبل الكل

عيد”معطر بذكر الله مبعوث”لأحلى خلق الله”يهنئك”بالعيدوقدومه”بأذن”الله

لو كل منهو بالتهاني سبقني &&& ماهوب سابقني على صادق الود

عيدي إلى من شفتها بسمةٍ لك &&& تشرق على وجهك .. تهنيت بالعيد

تغرد طيور الحب مع إشراقة العيد …… لتقول لك ” كل عام …… وأنت في قلبي سعيد

كل عـيـدٍ ليـ .. ـجمعني بك سعـيـد && وبالتهاني .. ما سبقني لك .. أحد

أحلى التهانى والورود لك يا سيدى

الناس عيدها يومين وانت طول العمر عيدى

احلى ما فى العيد ثلاثهكثره الخيرات,تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

حبيبى وينك؟رد الله لا يهينكوانشالله العيد يصلحاللى بينى وبينك

اتحرى العيداكثر من طفل واتعذر فيه لأجل اسأل عليكوكل عام وإنت الحب

الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيدو يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

احلى ما فى العيد العيديهوالأحلى انها تكون منك هديهعيدك مبارك

العيد يكمل بقبول الله العمل,وتراه بعين الطفل,وتمامه اذا إلتم الشمل

حكمهليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن نجا يوم الوعيد

حكمهليس العيد لمن فرش البساط انما العيد لمن عبر الصراط

أحسب الايام و الساعات معاها … و أنتظر العيد بس لسناها

وينك حبيبي وذاتي وينك يا نجمة حياتي وينك يا أجمل أعيادي

أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

أن كنت مشغول بالعيد فأنا مشغول بكيف أعايدبك

وشو القهر أكثر من انك تعايد حبيبك وهو ما يدري عنك

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك بعيد الفطر هنيتك

متى أشوفكمتى ألقاكيمرالعيد و إنتا بعيد وشوقي يزيد

لاتضغط تحت الا بعد يوميناعرفك عنيد وعسلكل عام وانت بخير يااغلى البشر

قبل تهاني الألوفوتزاحم الحروفوذبح الخروفأهديك عشر حروف“عيدكم مبارك ”

يا حظك يا بختك ……….يا عمي مين قدك ………أنا اول شخص بقلك …….“ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك

أكيد سبقنيكثيـــــــروقالوا(كل عام وإنت بخير)بس يارب تكونمنيييييييي

طعمها غير

اعذب تهنئة لاعذب احساس يلي غلاك ماله قياس كل عام وا نت اسعد الناس

دامك معي عيدي له شكال والوانوله طعم متميز وفارق عن الغيرماني بسامع هرجة افلان وفلانلو قالها عنتر عقب سالم الزيردامك معي ما همني الإنس والجانولا همني دينارهم والدنانير

ما قدرت أقولها لأحد قبلك .. لا نفسي ولا قلبي طاوعوني .. حبيت إنك أول من يسمعها .. كل عام وإنت بخير يا عيوني

أهديك عطر الورد وألوانه .. وأرسل جواب أنت عنوانه .. أهنيك بمقدم العيد وأيامه

حاولت أسابق الناس .. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس .. وأقولك كل عام وإنت بخير .. يا مشعل الرقة و الإحساس

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل

صباح خاص للغالين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين

باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود

لانك حبي الاول والاخير .. ولانك غير والناس غير .. اقول لك كل عام وانت بخير

ألغيت كل المواعيد .. حتى أكون معاك بالعيد .. وأقولك .. بهمس الكلام .. كل عام وإنت سعيد

كل عيد ,, والخير دربك وممشاك .. والبسمة دوم ما تفارق شفاك .. وجنة ربي هي سكناك

وعاد العيد.. وأنا عنك بعيد.. تفرقنا بلاد وبحـور .. وعاد العيد .. وتمنيته عليك سعيد .. ولو كان علي يجــور

جعلك ربي حبيب الكل .. والعيد بالفرحة يطل .. و تهنئة عيد الفطر خاصة لك قبل الكل

في خافقي شوق وغرام .. وفي نظرة عيوني كلام .. تقولك كل عام وإنت بخير .. والعيد من غيرك ظلام

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

يا حظك يا بختك >>يا عمي من قدك >> أنا أول شخص يقولك “ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك”

قبل تنشغل الخطوط >> و الشبكة تصبح إخطبوط …طوط طو ..كل عيد وأنت مبسوط

يا رسالة .. سايري ركب السحايب وأسبقيه .. وأوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيه

سطري له من رسايل العيد وشوقيه .. وباركي له قبل كل الناس بعيد الفطر وفرحيه ..

الآن ولأول مرة حصريا على شاشة تليفونك وقبل الناس أقول لك: عيد فطر مبارك يا أعز الناس .. أتحداك إذا أحد هناك تهنئة فضائية

أهديك عطر الورد وألوانه ..وأرسل جواب أنت عنوانه .. اهنيك بمقدم العيد وأيامه

يا ورد مين يشتريك >> وللحبيب يهديك >> ويقوله كل عام وإنت بخير

اقــــول في نفسي وانا اعـايد الناس .. متى اشوفــك تكمـل افراح عيدي

كـــ أحبك ــــل >> عـــــ و ــــام >> وإنــ أموت ــت >> بخيــ فيك ـــــر

قبل كل الناس >> أسارع قلبي والإحساس >> وأرسلك مسج حساس >> يقولك كل عام وإنت أغلى الناس

بكرة العيد وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد