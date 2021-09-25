تراند اليوم : اجابات امتحانات الثانوية العامة انجليزي : نموذج اجابة امتحان الانجليزي 2018 لطلاب الثانوية العامة بالكامل

اجابات امتحانات الثانوية العامة انجليزي ونشرت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة لنموذج الإجابة الرسمي والخاص باختبار اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العام 2018، والذي أداه الطلاب اليوم الثلاثاء في كافة مدارس الجمهورية.

وقد أوضحت مستشارة اللغة الإنجليزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إيمان يوسف، في بيان رسمي على إن النماذج المنتشرة لإجابة امتحان اللغة الانجليزية صحيحة بالكامل، حيث أكدت أنها قد تم تسليمها إلى مندوبي الكنترولات عل مستوى 12 كنترول.

وقال إيمان يوسف مستشارة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحان اللغة الأجنبية الأولى كان فى مستوى الطالب المتوسط بنسبة لا تقل عن 90% مع بعض وجود الفروق الفردية للطلاب التميزيين وهذا أمر طبيعى.

وعن صعوبة وشكاوى الطلاب من الامتحان أكدت مستشارة اللغة الانجليزية، على أن بعض الطلاب يرغب فى الحصول على الدرجات كاملة والثانوية العامة سنة مصيرية ومن ثم اى نقطة تضيع من الطالب يحدث لدية قلق.

وقالت مستشار المادة: "نطمئن أبناؤنا سيتم الاعتداد باى إجابات طالما صحيحة وليس شرطا أن تكون مثل نموذج الإجابات، ونقبل كل الإجابات خاصة فى الأسئلة المقالية، كما سيتم مراعاة كل الإجابات خلال عملية التصحيح".

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.