تراند اليوم : رابط نتائج التاسع في سوريا 2018 حسب الاسم

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2018 رابط نتائج التاسع في سوريا 2018 واعلنت وزارة التربية والتعليم بسوريا عن نتائج طلابها بالمراحل الدراية المتنوعة التعليم الاساسي والتاسع والاعدادية عبر الاسم ورقم الاكتتاب بعد ان تم اعتماد نتائج نهاية العام الدراسي الحالي 2017/2018 بواسطة “هزوان الوز” تم ارفقاها مباشرة على موقع الوزارة والتي مكنت الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة بعدة طرق بالاسم ورقم الاكتتاب حي اعلن وزير التربية والتعليم هزوان الوز عن العشر الوائل بكل مرحلة دراسية باليوم السابق لادراج النتائج على الموقع ومع استمرار تتبعنا لنتائج الصف التاسع بسوريا تمكنا من الحصول عليها وسندرجها لكم من خلال موقعنا لتتمكنوا من الدخول عليها والاستعلام عن نتيجتكم من خلال اسم الطالب او رقم الاكتتاب الخاص به لنتائج طلاب التاسع للسنة الدراسية 2017/2018 التابعين لوزارة التربية والتعليم بسوريا.

الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2018

اعلنت وزراة التربة والتعليم من خلال زير التربية والتعليم هزوان الوز على الانتهاء من تصحيح وتدقيق اوراق الامتحانات لطلاب الصف التاسح وسيتم ادراج النتائج خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم حي يمكن للطلاب الدخول على الموقع الخدمات الالكترونية والاستعلام عن نتيجته من خلال رقم الاكتتاب الخاص به او اسم الطالب رباعية كما سنوضحه بالخطوات التالية:

اولا الدخول على صفحة وزارة التربية والتعليم بسوريا من خلال الرابط التالي اضغط هنا

ثانيا كما هو موضح بالصورة التالية اتباع الخطوات من ثم ادخال الرقم او الاسم ثم بحث فتعرض للطلاب نتيجته

فيمكن للطالب اختيار طريقة البحث التي يرغب ويحدد محافظته ورقم الاكتتاب ثم ابدأ البحث.

رابط نتائج التاسع في سوريا 2018

سندرج لكم الرابط المباشر لنتائج طلاب الصف التاسع وزارة التربية السورية من خلال موقع الوزارة الرسمي

الاستعلام عن نتائج طلاب الصف التاسع في سوريا 2018 بالاسم

الاستعلام عن نتائج طلاب الصف التاسع في سوريا 2018 برقم الاكتتاب

ادرجنا لكم متابعينا الاعزاء نتائج طلاب الصف التاسع بوزارة التعليم بسوريا الرابط المباشر للاستعلام عن النتيجة من خلال الاسم وكيفية الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف التاسع وزارة التعليم بسورية للسنة الدراسية 2017/2018 مع أطيب الامنيات لجميع الطلاب بالتفوق والنجاح.