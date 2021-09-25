تراند اليوم : فيديوهات هدير الهادى +18.. فيديو هدير الهادى tik tok الفيديو الذي تسبب في القبض على هدير الهادي فتاة التيك توك

اثار خبر القبض على هدير الهادي ميوزكلي ضجة كبيرة كما ان محاكمة هدير الهادي اليوم وفيديو هدير الهادي الجنسي او فيديو هدير الهادي الاباحي ايضاحيث ان فيديوهات هدير الهادي مع الشيمي قد انتشرت كثيرا ولاقت الشهرة وايضا هدير الهادي تيك توك يملك العديد من المتابعين,كمان ان تفاصيل القبض على هدير هادي مع الشيمي جاءت حسب ما سنوضحه في الخبر.

وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على هدير الهادي، والمعروفة بـ «فتاة التيك توك»، وذلك بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو فاضحة خادشة للحياء.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية في بيان لها، فقد رصدت الأجهزة الأمنية بالوزارة ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الآداب مقاطع فيديو لـ«هدير» عبر تطبيق «تيك توك» منافية للآداب العامة.

وعن سبب القبض عليها، فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو ظهرت من خلاله هدير الهادي وهي تؤدي حركات غير لائقة.

وبحسب ما جاء في الفيديو فقظ هورت هدير الهادي في إحدى السيارات برفقة أحد الشباب وتؤدي وصلة رقص بشكل فج، الأمر الذي دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الهجوم عليها بشكل كبير.

ويُذكر أن هدير الهادي تبلغ من العمر 23 عامًا، فهي من مواليد العام 1997.

دخلت مودة الأدهم عالم «تيك توك» من العام 2018، وكان اسمه حينها «ميوزيكلي»، حيث ظهرت في أكثر من فيديو برفقة إحدى صديقاتها. بعد أشهر قليلة، قررت هدير الهادي الانفصال عن صديقتها وتدشين حسابها الخاص على تطبيق «ميوزيكلي»، لتبدأ طريقها إلى الانتشار بشكل كبير.

واشتهرت هدير الهادي في الفيديوهات التي تعرضها على حسابها الخاص على التطبيق وقناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بالجرأة، حيث دائمًا ما كانت ترتدي ملابس قصيرة جدا وتتعمد إظهار مفاتنها. ومن الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون عن هدير الهادي أنه في العام 2019، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الشباب على تطبيق «تيك توك» ويُدعى «شيمي»، ولكن الأمر تطور إلى ادعاء البعض بوجود فيديوهات غير لائقة للاثنين معاً. وفي العام 2019، دشنت هدير الهادي حسابًا على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ولديها أكثر من 200 ألف متابع على هذا الحساب. ويُذكر أنه في وقت سابق قد تم إلقاء القبض على كل من ريناد عماد ومنار سامي، بتهمة ممارسة الدعارة والإعلان عن نفسيهما على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الرذيلة مع الشباب.