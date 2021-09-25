تراند اليوم : فيديو هدير الهادى ..+18 فيديو هدير الهادي والشيمي كامل بدون حذف

فيديو هدير الهادى مشاهدة وتحميل فيديو هدير الهادي والشيمي كامل بدون حذف يوتيوب فيديو هدير الهادي الذي أثار عضباً واسع في منصات التواصل الاجتماعي، وتم القبض على هدير الهادي وهي في شقة تجهز فيها فيديوهات مخلة بالأدب على تطبيق التيك توك، وتحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

ونشرت قبل حبسها هدير الهادي مقطع فيديوهات عبر حسابها الشخصي، وظهرت من خلال الفيديو بشكل غير لائق بالذوق العام تعرض ثديها للمشاهدين، مما تسبب في إستياء مغردون موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

و تدعي “هدير الهادى”، ولكن قام بعض النشطاء بموقع التواصل الإجتماعي بتلقيبها بـ”أمورة مصر” كونها ولدت في العاصمة المصرية القاهرة، وترعرت بها، وشربت منه، كما أنها لديها العديد من الحسابات بمختلف مواقع السوشيال ميديا، وكل حساب له العديد من المتابعين فهناك «انستقرام + سناب شات + تيك توك»، تطلق علي نفسها “مدونة”.

وقد بدأت هدير الهادى، في الظهور علي موقع الفيديوهات “يوتيوب” في عام 2018،وكان المحتوى الذي تنشره عبارة عن مجموعة من مقاطع الفيديو الإغرائية كما بالفيديوهات التي سوف ننشرها لحضراتكم في هذا التقرير، وأعتبر البعض أن تلك الفيديوهات غير أخلاقية بالمرة، وتسيئ للشعب المصري.

ويواصل فيديو موده الادهم كامل اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو الادهم بشكل واسع على السوشال ميديا، حيث تداول ناشطون فيديو موده الادهم على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وسط حالة من السخط ونسب المشاهدة العالية لمقطع فيديو موده الادهم ،و يواصل فيديو هدير الهادي اثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وجوجل، وحاز فيديو هدير على نسب مشاهدة عالية وسط حالة من السخط الكبير من قبل النشطاء، الذين طالبوا بضرورة الوقوف وقفة جادة إزاء أفعال هدير الهادي واصفين إياها بالمشينة.

وطرحت شركة الإنتاج ليديا للإنتاج الفني فيديو كليب لأغنية المطرب الشاب أحمد حليم برفقة الشابة موده الادهم، حيث تحمل عنوان فين وفين، وسرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل بإسم فضيحة موده الادهم، دون معرفة السبب

وظهرت في الفيديو كليب مع المطرب أحمد حليم، كموديل الإنفلونسر الشهيرة مودة الأدهم، وهو من إخراج تامر سليم، ومنتج فني حسين أمين، قبل أن تسارع مواقع التواصل لتطلق عليه فضيحة موده الادهم

يذكر أنه من أخر أعمال أحمد، فيديو كليب لأغنية حبيت وخلاص من إخراج تامر سليم، وإنتاج "غاليديا للإنتاج الفني" والأغنية من كلمات علاء سليمان، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، ماستر امير محروس، وقد تم طرحها منذ شهرين.