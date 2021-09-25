تراند اليوم : سيدتي المحظوظة تطلق أول مجلة حاضنة للمرأة العربية

يستعد موقع سيدتي المحظوظة المهتم بالمرأة العربية وأول موقع عربي في التشبيك بين رائدات الأعمال من إطلاق أول مجلة خاصة بالموقع.

وقالت رائدة الأعمال العربية صاحبة ومؤسسة الموقع صفية الترتير، في بيان لها، اليوم السبت، إن المجلة احتضنت المرأة العربية من العالم العربي كله ، وركزت على الجانب الإبداعي والثقافي للمرأة، وكل ما تحويه المجلة هو نتاج المرأة ذاتها وهذا انجاز كبير بالنسبة لنا.

وأضافت الترتير: "لدينا مشاركات من سوريا ولبنان ومصر وفلسطين والولايات المتحدة والسويد وكثير من الكاتبات العربيات في العالم، وهذا ما نتطلع إليه من تنويع المعارف والثقافات وأيضا من أن تكون مجلة واحدة موحدة بيد المرأة العربية".

وتوقعت مؤسسة الموقع، أن تلاقي المجلة رواجا واسعا في العالم العربي بسبب أنها موجهة للمرأة بالدرجة الأولى، وأن الساحة الثقافية متعطشة للأدب النسائي المختص كون المجلة نسائية بشكل كامل، وأضافت نحن نسعى لإخراج الكنوز المدفونة في كل امرأة لديها مَلَكة الكتابة، وذكرت أن المجلة سوف يتم توزيعها في العالم العربي كله.