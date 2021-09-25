تراند اليوم : طيار سعودي يفاجأ بمشهد مرعب وهو يقود الطائرة بين السحب

الرياض- الخليج 365

وثق الطيار السعودي عبد الله الغامدي مقطع فيديو مرعب أثناء قيادته الطائرة وهي تصطدم بظلها الذي انعكس على السحاب، فبدا وكأنه طائرة أخرى.

وقال الغامدي إنه فوجئ بظل الطائرة يباغتهم من بين السحاب، واصفا المشهد بالمخيف والمرعب والجميل.

وبيّن أنه وأثناء الشروع في عملية هبوط الطائرة وخفض ارتفاعها، كانت الشمس في الخلف وظل الطائرة انعكس في السحاب الذي كان يغطي سماء المنطقة ليخرج هذا المشهد الذي حظي بإعجاب الكثيرين.

وأشار الطيار السعودي إلى أنه صور المقطع خلال توجهه إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وحظي المقطع بتداول واسع بين نشطاء مواقع التواصل الذين وصفوه بالمهيب والمخيف والأكثر رعبا من المطبات الهوائية.