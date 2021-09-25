تراند اليوم : كيف تحمي جهازك من تجسس شريك حياتك؟

غزة/ الخليج 365

لتجنب النتائج الكارثية التي قد تنجم عن هذا السلوك، لا بد من اتخاذ إجراءات لحماية النفس من تطفل وتجسس الشريك على الهاتف أو الحاسوب الشخصي، وفق ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية:

１- تحقق من كلمات المرور الخاصة بك

حاول أن تتحقق دائماً من كلمات المرور الخاصة بك على هاتفك أو حاسبك. وإن شعرت بأن هنالك من يتجسس عليك قم باختيار كلمات سر صعبة التنبؤ، واستبدل كلمات السر القديمة بأخرى جديدة.

2- تأكد من عدم ربط الهاتف بشبكة منزلية واحدة

عند ربط جميع الأجهزة المنزلية بشبكة واحدة، فإنها تمنح الجميع إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وهذا يمنح الشريك فرصة للاطلاع على بريدك الوارد بسهولة. لذا تجنب ربط هاتفك أو حاسبك على شبكة منزلية واحدة.

3- استشر خبيراً للتحقق من وجود اختراقات لأجهزتك

إذا كنت تشك في أن شريك حياتك قد اخترق أحد أجهزتك، قم باستشارة مختص للتأكد من ذلك، واحرص على إجراء فحص منتظم لأجهزتك الخاصة، وتنصيب برامج حماية تنبهك عند حدوث أي اختراق وتضمن عدم ولوج أي شخص إليها.