تراند اليوم : أفضل الأدعية المستحبة للنجاح والتوفيق في الاختبارات

فلسطين - الخليج 365

كافة أبنائنا الطلاب ينتظرون في هذه الأيام إقتراب موعد تقديم الإختبارات النهايئة للعام الدراسي الحالي، وهذا الأمر يحتاج منهم الإكثار من ساعات الدراسة والمذاكرة، والإكثر أيضاً من التوجه الي الله سبحانه وتعالى بالدعاء.

لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، اللهمّ يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء، وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيءٍ قدير. تولج الليل في النّهار، وتولج النّهار في الليل، وتُخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحيّ، وترزق من تشاء بغير حساب، يا رب .. يا رب، يا أرحم الرّاحمين ..

اللهمّ أدعوك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، البرّ الرحيم الحيّ القيّوم الرّحمن المنّان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام أدعوك، يا ربّ وأستغفرك وأتوب إليك، أدعوك بأسمائك الحُسنى ما علمت منها وما لم أعلم، اللهمّ يا رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك، اللهمّ لا سهل إلّا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلاً

اللهمّ إنّي استودعتك ما علّمتني إيّاه فردّه إليّ حين حاجتي إليه، ولا تنسني إيّاه بفضلك وكرمك يا أرحم الرّاحمين يا بديع السماوات و الأرض، يا مُعلّم سيّدنا إبراهيم علّمني، ويا مفهم سيّدنا سليمان فهّمني، ويا ملهم سيّدنا يوسف ألهمني، اللهمّ انفعني بما علّمتني وعلّمني ما ينفعني، اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم، اللهمّ تقبّل هذا العلم منّي، واجعل كلّ حرفٍ وكلمةٍ أدرسها خالصةً لوجهك الكريم، و لا تجعلني أغترّ بعلمي وقدراتي ..يا رب .. كن معي فإنّي فقيرٌ إليك، ضعيفٌ من دونك، ولا حول لي ولا قوّة إلّا بك، وما بي من نعمةٍ أو فضل أو اجتهاد فبفضلك أوّلاً، لا بجهدي واجتهادي فقط، فلك الحمد ولك الفضل ولك الثّناء الحسن.

اللهمّ إنّي أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، وأن تجعل لساني عامراً بذكرك، وقلبي بخشيتك، وسرّي بطاعتك، فأنت حسبي ونعم الوكيل.

اللهمّ إنّي استودعتك ما علّمتني، وأسألك أن تذكّرني به عند حاجتي إليه، وماتوفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب.

ربّي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

اللهمّ أعنّي على الدّراسة، ولا تجعل قلبي يملّ منها، وكن معي في كلّ لحظة، ووفّقني لما تحبّ وترضى.

اللهمّ لا تجعل الدرجات أكبر همّي ومبلغ علمي، وارضني بما قضيت لي

اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه، ويسرّ لي ما استغلق فهمه، واجعل هذا العلم حُجّةً لي لا حجة علي

اللهمّ بارك لي في وقتي، وأصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين .

ادعية للاختبارات النهائية

يقدم لكم فريق عمل موقعنا جملة من أعظم الأدعية الإسلاية المستحبة التي يمكنكم تداولها أثناء المذاكرة للإختبارات النهائية لهذا العام الدراسي الحالي 2018، نذكر لكم منها: