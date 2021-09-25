تراند اليوم : "أون لاين" --- "تفسير الاحلام" ماهو تفسير حلم السرقة ؟!

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السرقة هي من الأفعال السيّئة في المُجتمع، لهذا يَقلق من يحلُم بأحلام فيها سرقة ويبحث عن تفسير حلم اتّهام السرقة لمَعرفة ما يحمله هذا الحلم من دلالات وتفسيرات حول السرقة في الحلم، فنجِدُ العديد من الناس يحاول الوصول لمَعرفة ما تفسير مِثل هذه الأحلام، فالأحلام رُبّما تكُون أضغاث أحلام تكُون من العَقل الباطن للإنسان أو مُجرّد تخيلات تحدث، لذَلك يجبُ مَعرفة الأوقات التي حدث بها الحلم لمعرفة إمكانية صدقه أم لا؛ لأنّ الرؤى الصادقة تكُون فترة صلاة الفجر، وسَوف نطرح لكم في الان تفسير حلم اتهام السرقة.

تفسير حلم اتهام السرقة

الحلم بالسرقة له العديد من التفسِيرات في الحلم، لهذا يجبُ سرد الموقف بالشكل الصحيح لان كل حلم له تفسير خاص به، فالسرقة من الحرز في المنام تدل على الزنى والربا، وإن كان السارق معروفاً فإنه يستفيد من المسروق منه علماً أو حرفة أو كلمة ينتفع بها، فإن رأى سارقاً مجهولاً دخل بيته وسرق طشته، فإن إمرأته تموت، وقيل السرقة محمودة وهي دليل خير إلا لمن يريد أن يخدع، ومن رأى: أنه يتلصص، أو يسرق خيف عليه اللصوص، ومن رأى: أنه يسرق فإنه يزني، أو يكذب، لأن الزاني يختفي كما يختفي السارق، قيل ان من رأى ان ماله سرق منه في المنام فهو دليل وبشارة على زوال همه وقيل ايضاً ان سرقة المال في المنام هي خطر او سوء يحيط به فاليحذر والله أعلم، وقيل: السرقة محمودة وهي دليل خير إلا لمن يريد أن يخدع، ومن رأى أنه يتلصص أو يسرق خيف عليه اللصوص، ومن رأى أنه يسرق فإنه يزني أو يكذب، لأن الزاني يختفي كما يختفي السارق.

السرقة في المنام للعزباء و المتزوجة و الحامل

تتنوّع التفسيرات حول السرقة في المنام للعزباء والمُتزوجة والحامل، وسوف نطرح كل مِنهم على حِدى، فالسرقة فِي مَنام العزباء تُفِيد ضياع الفرص في الحياة وهي تعني كذلك ضياع الوقت في أمور تافهة، والعزباء التي تَرى نفسها تسرِق شيئًا في المنام من مال أو طعام أو شيء من هذا القبيل فإنّها تُقدِم على حدثٍ سعيد لعلّه يكُون خطوبة أو زواج بينما المرأة المُتزوّجة، والتي تُقدم على سَرقة فترى نفسها تهرب أو الشرطة تلاحقها، فذلك مَفاده أنّها تستمتع بوقتٍ سعيد وتهرُب من مشاكل البيت أما المرأة المُتزوجة التي ترى في مَنامها كأن أحدًا يسرق مَتاعها من لباس أو ذهب فإنها ربما تشهد مشاكل زوجية حادة.

سرقة المال في المنام

هذا من الأحلام الكثيرة التي يتمّ الحلم بها، حيثُ يكاد المال أن يكُون كل شَيء في حياتنا، وحرصنا على المال يكون حتى أهمّ من حرصنا على صحة البدن، ولذلك يرى الناس المال كثيرًا في أحلامهم، وسرقة المال في المنام تُعبّر أو تترجم خوفًا في العقل الباطن من المُستقبل أو مِن الإقدام على أمرٍ فيه الكثير مِن المُخاطرة، أما إذا سرق مالك في المنام فذلك يدل على أنك سوف تحرز المال أو تصيبه من أحد فيقرضك أو يعطيك نقودا أو يمنحك هبة مالية بقدر قيمة المال المسروق، و إذا رأيت في منامك أنك تسرق مالا فتأكد أنك سوف تغنم شيئًا كبيرًا، ولكنه ليس مالًا.

السرقة من البيت في المنام

إذا رأيت في المَنام سارقًا أو لصًا يدخُل بيتك أو غرفتك فيسرق مِنها أغراضك، فذلك دلالته أنّ أحدًا يتقدم للزواج من ابنتك أو أختك أو إحدى بنات العائلة فإن كان السارق معروفًا تمت الزيجة أمّا إذا كان السارق الذي أخَذ أغراضك غير معرُوف، فإنّ الزواج لا يتم، والبيت في المنام رمز السكون و سرقته كثيرًا ما تدل على الحيرة أو التيه أو الضياع حسب ما أفادنا به ابن سيرين رحمه الله في كتابه تفسير الأحلام.

التعرض للسرقة في الحلم

التعرّض للسرقة في المنام، يدل على وجود أشخاص غير جديرين بالثقة، والتعرض للسرقة في المنام معناه عدو يتربّص بك أو شخص يوشِك أن ينال منك، وإذا استرجعت المسروق بواسطة الشرطة نِلت نجاحًا أو ثبت دينك وعزمك، والتعرض للسرقة محمود بالنسبة للمرأة الحامل فهو دليل خير و بركة.

تفّسير محاولة السرقة في المنام

من يُحاول سرقتك في المنام فهُو ينال منك الكثير، فإما يًصبكَ بسوءٍ أو يتعرّض لأهلك أو يذكرك بكلام سيّئ أو يبادلك مَشاعر حقد أو كراهية ماعدا السارق الذي يحاول سرقة البيت فذلك معناه زواج فتاة من العائلة.

تفسير سرقة أثاث البيت في المنام

من رأى أنّ لصًا يَسرِقُ سريره أو فراشه فإن ذلك يعني أن أحدًا يغتابه، ومن رأى في منامه أن أحدًا يسرق سجادته فذلك مَعناه أنه في ضيقة مالية، ومَن رأى في منامه أن ستائره تسرق فذلك تأويله ضياع الهيبة أو السلطة، ومن رأى في منامه سرقة طاولته فإن زوجته تمرض، ومن رأى في منامه كأن أحدًا يسرق كرسيه أو مائدته فإنه يشهد سنة فيها متاعب، ومن رأى أن أحدًا يسرق ثلاجته فإنه يفقد مصدر رزق أو عمل ومن رأى في منامه كأن جهاز التلفزيون قد سرق فإنّه يبيع شيئًا غالي بثمن بخس.

تفسير حلم السرقة والهروب

إذا رأيت في منامك أنّك تسرق وتَطرِد لصًا أو سارقًا، فمَعنى ذلك أنّك شخص حريص على مَتاعك وبأنك في مأمن من سُوء كنت تَخشاه أو تَخاف حدوثه مِثل الموت أو المرض أو الفقر أو الإفلاس، أمّا إذا رأيت نَفسك تسرق شيئًا في المَنام ثُمّ تهرب أو ترى كذلك الشرطة تلاحقك فِي منامك فمدلول ذلك أنك شخص ناجح وأن معنوياتك مرتفعة تجاه أمر أنت عاقد العزم على إنجازه والهروب بعد سرقة يفيد النجاة بعد عناء و للأعزب زواج.