تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 العراق :: لكافة محافظات العراق إمساكية رمضان 2018

نعود لكم أيها المسلمون مع امساكية رمضان 2018 العراق ، لكافة المحافظات العراقية امساكية رمضان 2018 ،للتعرف على مواقيت ومواعيد الصلوات الخمس ، ويمكنكم من خلال امساكية رمضان 2018 التعرف على موعيد صلاة الضهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتوضح امساكية رمضان 2018 عدد أيام شهر رمضان البالغة 30 يوماً، وأوقات الصلاوات من أول يوم في شهر رمضان لنهايته.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:12 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:11 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:05 pm
|08:35 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:10 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|03:09 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|03:08 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:07 pm
|08:37 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|03:07 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:08 pm
|08:38 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|03:06 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|03:05 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|03:04 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:10 pm
|08:40 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|03:03 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:11 pm
|08:41 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|03:02 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:12 pm
|08:42 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|03:01 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:12 pm
|08:42 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|03:00 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:13 pm
|08:43 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|03:00 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:14 pm
|08:44 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|02:59 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:14 pm
|08:44 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|02:58 am
|12:02 pm
|03:51 pm
|07:15 pm
|08:45 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|02:57 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:16 pm
|08:46 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|02:57 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:16 pm
|08:46 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|02:56 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:17 pm
|08:47 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|02:56 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:18 pm
|08:48 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|02:55 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:18 pm
|08:48 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|02:55 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:19 pm
|08:49 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|02:54 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:19 pm
|08:49 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|02:54 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:20 pm
|08:50 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:20 pm
|08:50 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:03 pm
|03:54 pm
|07:21 pm
|08:51 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:21 pm
|08:51 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:22 pm
|08:52 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|02:52 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:22 pm
|08:52 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|02:52 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:22 pm
|08:52 pm
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