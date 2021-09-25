الارشيف / منوعات

تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني الحلقة 28 مترجمة للعربية HD عثمان ٢٨ HD

0 نشر
0 تبليغ

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 الاولى من الموسم الثاني تحميل ومشاهدة قيامة عثمان 28 أونلاين بدون تقطيع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 الأولى مترحمة للعربية وكاملة، وفي الأحداث خاص الغازي عثمان أولى معاركه ضد الصليبين برفقة مقاتليه، والتي تزامنت مع عودة والده للقبيلة.

وواصل عثمان في الموسم الثاني حربه ضد الخونة والجواسيس والمغول والصليبين.

وتدور الأحداث في الاناضول وعلى حدود مدينة سوغوت وأبرز الأحداث تتحدث عن صراع عثمان مع التمدد الصليبي وحياته في خدمة الدولة السلوجقية ووضعه لنواة الدولة العثمانية.

ونقلت قناة atv التركية مسلسل قيامة عثمان في بث مباشر في تمام الساعة الثامنة مساءاً.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا