تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني الحلقة 1 مترحمة للعربية

بدأت أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 1 مع هجوم واسع على قبيلة الكاي من قبل الصليبين وقتل لجميع من في المكان.

وبثت قناة atv التركية مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 عبر قناتها على يوتيوب في بث مباشر، وفي الأحداث خاص الغازي عثمان أولى معاركه ضد الصليبين برفقة مقاتليه، والتي تزامنت مع عودة والده أرطغرل للقبيلة.

وواصل عثمان في الموسم الثاني حربه ضد الخونة والجواسيس والمغول والصليبين.

وتدور الأحداث في الاناضول وعلى حدود مدينة سوغوت وأبرز الأحداث تتحدث عن صراع عثمان مع التمدد الصليبي وحياته في خدمة الدولة السلوجقية ووضعه لنواة الدولة العثمانية.

ونقلت قناة atv التركية مسلسل قيامة عثمان في بث مباشر في تمام الساعة الثامنة مساءاً.