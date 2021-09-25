تراند اليوم : تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ننقل لكم زوارنا الأعزاء تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ، وقناة الفجر الاخبارية انطلقت عام 2015 ، من المدينة سيدي بلعباس في الجزائر، ، تتابع آخر الأخبار والتطورات على الساحة العربية و العالمية بدون تأخير وتعطيل مع تحري الحقيقة. أبرز ما تميزت به الفجر هي تغطيتها المستمرة والمتواصل للأحداث والتطورات في الساحةالجزائرية و العربية والعالمية

قناة الفجر الجزائرية/

تردد قناة الجزائر الجديدة على النايل سات هو V 10922 معدل ترميز 27500- معامل التصحيح ⅚

فيكون تردد القناة على ياه سات هو التردد 12130- معامل التصحيح ⅚.

مواعيد عرض الحلقات على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس:

الساعة .21:00 بتوقيت الجزائر

الساعة .23:00 بتوقيت السعودية

الساعة .22:00 بتوقيت مصر

الساعة .22:00 بتوقيت فلسطين

الساعة .22:00 بتوقيت الأردن

الساعة .22:00 بتوقيت سوريا

الساعة .22:00 بتوقيت لبنان

أما عن موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر يوم الجمعة:

الساعة .14:00 بتوقيت الجزائر

الساعة .16:00 بتوقيت السعودية

الساعة .15:00 بتوقيت مصر

الساعة .15:00 بتوقيت فلسطين

الساعة .15:00 بتوقيت الأردن

الساعة .15:00 بتوقيت سوريا