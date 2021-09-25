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تراند اليوم : تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

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ننقل لكم زوارنا الأعزاء تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ، وقناة الفجر الاخبارية انطلقت عام 2015 ، من المدينة سيدي بلعباس في الجزائر، ، تتابع آخر الأخبار والتطورات على الساحة العربية و العالمية بدون تأخير وتعطيل مع تحري الحقيقة. أبرز ما تميزت به الفجر هي تغطيتها المستمرة والمتواصل للأحداث والتطورات في الساحةالجزائرية و العربية والعالمية

قناة الفجر الجزائرية/

  • تردد قناة الجزائر الجديدة على النايل سات هو V 10922 معدل ترميز 27500- معامل التصحيح ⅚
  • فيكون تردد القناة على ياه سات هو التردد 12130- معامل التصحيح ⅚.
 

 مواعيد عرض الحلقات على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس:

الساعة .21:00 بتوقيت الجزائر

الساعة .23:00 بتوقيت

الساعة .22:00 بتوقيت مصر

الساعة .22:00 بتوقيت فلسطين

الساعة .22:00 بتوقيت الأردن

الساعة .22:00 بتوقيت سوريا

الساعة .22:00 بتوقيت لبنان

أما عن موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر يوم الجمعة:

الساعة .14:00 بتوقيت الجزائر

الساعة .16:00 بتوقيت السعودية

الساعة .15:00 بتوقيت مصر

الساعة .15:00 بتوقيت فلسطين

الساعة .15:00 بتوقيت الأردن

الساعة .15:00 بتوقيت سوريا

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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