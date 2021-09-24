تراند اليوم : تفسير حلم الكلاب تطاردني في المنام

تفسير حلم الكلاب تطاردني في المنام، ان الكلاب تعرف علي أنها أحد أنواع الحيوانات المفترسة والخطيرة، ولكن الكثير من الأشخاص يفضلون تربيتها في المنزل، كونها تشكل عاملاً أساسياً في الحراسة، والكثير من الأشخاص يبحثنون عن تفسير حلم الكلاب في المنام، بينما يعتبر تفسير الأحلام من الأمور التي يتشغف في معرفتها الكثير من الحالمين، بينما يوجد جملة من علماء تفسير الأحلام من حولنا، وهم منتشرين حول العالم بشكل كبير، ومن أشهرهم ابن سيرين.
تفسير حلم الكلاب تطاردني
في هذه الفقرة سنتعرف علي تفسير حلم الكلاب تطاردني في المنام، وهي من الأحلام التي تزعج العديد من الأشخاص، والان سنتعرف علي تفسير حلم الكلاب تطاردني في المنام.
يمثل الكلب في المنام الإنسان العاصي، فإذا رأى أنه ينبح فيعتبر بغيض جدا.
- رؤية الكلب فهذا يدل على أشخاص من أهل الدنيا، أما رؤية كلاب الصيد يدل على الخير.
- من رأس أنه استند على كلب في منامه فهذا دليل على أنه سوف ينتصر بالكلب.
- فإذا رأى رجل في منامه أن كلب ينبح عليه فهذا يكون عدو يذكره بالشيء السيئ ويمكر به.
- ومن رأى في منامه أنه قد تحول إلى كلب فهذا يدل على ان هناك علم يسره الله له فتكبر عليه فالله لم ينفعه به.
- من رأي في حلمه أن هناك مجموعة من الكلاب تنبح عليه هذا يدل على أن خيانة وغدر قد تصيب هذا الرجل.
- ومن رأي في حلمه أن هناك مجموعة من الكلاب مريضة جميعها فهذا يدل على أن مرض سيصيب صاحب الرؤية.
- من رأي أن هناك كلاب كانت في رحلة صيد وتعود إلى المدينة فهذا يدل على أن الفزع والخوف ذهب.
- ومن رأى في منامه أنه يقتل الكلاب ويبيدهم فهذا يدل على الانتصار على العدو.
- وإذا رأي الرجل في حلمه أنه سوف يرسل الكلاب حتى يصطاد فهذا يدل على انه سوف يبلغ ما يريده ويتمناه.
- ومن رأى في المنام أن كلب يؤذيه ويقوم بعضه فهذا دليل على ان هناك مصيبة كبيرة ستحدث من صديق.
- وإذا رأى الرجل في منامه أنه يرافق كلب ويمشي معه وكون صاحب الرؤيا مطمئن فهذا يدل على أن سيصاحب رجل بسيط ويحبه كثيرا.
- ومن يري في منامه يمازح كلب فهذا يدل على أنه سوف يخالط أشخاص غير مسلمين.
- ومن رأى في منامه كلب من فصيلة( السلوقي) فهذا يدل على أنه سوف يأتيه النصرة والخير من السلطان.
- ومن رأى كلب صغير أو جرو فإذا كان أبيض فأنه محبوب من الجميع، ,إذا كان أسود فأنه مكروه من الجميع.
- ومن رأى في منامه أنه رأى أنثي كلب فهي تمثل امرأة ساقطة.
- ومن رأى في منامه أن هناك كلب يمزق ثيابه فهذا يدل على ان هناك أعداء يتحدثون عن عرضه بالسوء.
- أما من رأى كلبه فهي امرأة حافظة لزوجها وكثيرة النسل، وفي بعض الأحيان الكلب يدل على الكفر واليأس من رحمة الله، أما من رأى كلب أهل الكهف فهذا يدل على الهرب والخوف والسجن.
- يشير الكلب إلى الحارس، الكلي الذي يكون شحاذ يدل على مهانة وذلة النفس، وكلب الصيد يشير إلى العز والرزق والرفعة، أما عند رؤية كلب مواشي فهذا يدل على جار غيور على الأهل والجيران ويكون جار صالح.
- من رأى أنه يأكل لحم كلب فسوف ينال من عدوه.
- من رأى أنه سوف يأخذ كلب فهذا يدل على أنه سيصادق خادم، ومن رأى أن كلب سيعضه فسوف تحصل له مصيبة
- ومن رأى أنه يقتل كلاب سوف ينال من عدوه، ومن رأى كلاب المداعبة فهذا يدل على الفرج واللذة.
- من رأي في حلمه كلب أبيض أليف مطيع له فسوف يتحقق بعض من أمانيه التي يسعى إليها في حياته، ومن رأى أنه يربي ذلك الكلب الأبيض في منزله ويأكل من طعام بيته فهذا يدل على أن شخص يمكر له ويأتي منه الألم والحزن.
- من رأى في حلمه كلب اسود يهاجمه فهذا يدل على أن يحاول الوصول لشيء يتمناه ولكن لن يتحقق مهما فعل.