تراند اليوم : أطباء فلسطينيون ينجحون بزراعة ثدي لمريضة سرطان بغزة

نجح أطباء فلسطينيون بإجراء عملية استئصال وزراعة للثدي في نفس الوقت لسيدة ثلاثينية، كانت تعاني من ورم سرطانى .

وقال رئيس قسم الجراحة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة إياد الجبري إن الأطباء أجروا عملية الاستئصال للثدي مع استبداله بالعضلة الخلفية للظهر للحفاظ على الشكل الطبيعي للسيدة.

وشكر الجبري الطاقم الجراحي المنفذ للعملية برئاسة أخصائي جراحة التجميل والترميم، د. أحمد المغربي، ومساعدته ومساعدة أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى، د. محمد العديني.

وعبرت المريضة عن رضاها عن وضعها الحالى قائلة:" بـأنها الآن تشعر بوضع صحي أفضل، بعد إجرائها للعملية، مقدمة شكرها لجميع الطواقم الصحية العاملة بالمستشفى، على جهودهم المبذولة في خدمتها، وخدمة جميع المرضى.



