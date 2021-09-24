تراند اليوم : السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

دعت المحكمة العليا فى المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ، مساء السبت.

وقالت المحكمة في بيان الجمعة "نظرا لثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لهذا العام ليلة السبت الموافق 1 / 11 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم السبت 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1439هـ" .

وطالبت المحكمة من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.