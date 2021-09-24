تراند اليوم : اكشن مع وليد .. الدوري مع وليد مباشر اكشن مع وليد بث مباشر ( اكشن مع وليد تويتر ) بث اكشن مع وليد HD الدوري مع وليد

الدوري مع وليد مباشر وليد الفراج اكشن مع وليد بث مباشر اكشن مع وليد تويتر الدوري مع وليد بث اكشن مع وليد اكشن مع وليد مباشر ،برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمتاز البرنامج باستضافة العديد من المشاهير والشخصيات الرياضية البارزة.

وانطلقت أولى حلقات البرنامج في الـ22 من شهر أغسطس الحالي، على أن تتم إعادة البرنامج يوميًا عند الساعة الـ2 فجرًا والساعة الـ3 عصرًا.

تردد قناة sbc على النايل سات والعرب سات.

ويذاع البرنامج عبر الترددات التالية على قمر النايل سات والعرب سات: