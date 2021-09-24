تراند اليوم : نتائج السادس اعدادي 2021 / 2022 .. نتائج سادس اعدادي 2021 الدور الاول موقع ناجح

نتائج السادس الاعدادي للدور الأول للعام الدراسي 2021 ووزعت نتائج السادس اعدادي على المدراس مباشرة ، وقامت وزارة التربية بنشر نتائج السادس الاعدادي لجميع المحافظات العراقية .

نتائج الرصافه الاولى الادبي 2021 الدور الاول -

نتائج السادس (علمي / ادبي) محافظة اربيل 2021 الدور الاول

نتائج السادس ادبي الكرخ الثانيه الدور الاول 2021

نتائج السادس ادبي لمحافظه ذي قار 2021 الدور الاول

نتائج السادس الادبي لمديرية الرصافة الاولى 2021 الكرخ الاولى

نتائج السادس الاعدادي الرصافة الاولى 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي الرصافة الثالثة 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي الرصافة الثانية 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي الكرخ الاولى 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي الكرخ الثالثة 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي الكرخ الثانية 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة الانبار 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة الانبار 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة البصرة 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة البصرة 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول -

نتائج السادس الاعدادي محافظة القادسية الديوانية 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة النجف 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة بابل 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة ديالى 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة ذي قار 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة صلاح الدين 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة كربلاء 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة كركوك 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة ميسان 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة واسط 2021 (ادبي / علمي) الدور الاول

نتائج كركوك السادس العلمي والادبي 2021 الدور الاول -

نتائج مديرية الرصافة الثالثة للسادس العلمي والادبيً 2021 -

نتاىج محافظه بغداد 2021 الدور الاول العلمي والادبي -

نتائج محافظة بغداد للسادس ادبي ( كرخ 1 2 3 رصافة 1 2 3 ) 2021 الدور الاول -

نتائج السادس علمي وادبي محافظة المثنى 2021 الدور الاول -

نتائج السادس ادبي الدور الاول 2021 لمحافظه القادسيه -

نتائج السادس ادبي الدور الاول لمحافظه كربلاء 2021 -

نتائج السادس ادبي الكرخ الثانيه الدور الاول 2018

نتائج السادس ادبي لمحافظه ذي قار 2021 الدور الاول

نتائج السادس ادبي محافظة دهوك 2021 الدور الاول -

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