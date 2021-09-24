تراند اليوم : عروض كفرات اليوم الوطني .. عرض برغرايزر اليوم الوطني أجدد عروض دانكن اليوم الوطني 91

عروض كفرات اليوم الوطني أجدد عرض برغرايزر اليوم الوطني من أفضل عروض العيد السعودي 1443 التي لابد من استغلالها بجانب عروض السيارات تتسابق المؤسسات والمعارض على تقديم افضل العروض ومع اقتراب اليوم الوطني نتعرف على العروض التي نرشحها بعد تصفية جميع التخفيضات، في حال أن كُنت من مُحبي أو ممتلكي السيارات في المملكة، لا تتردد في متابعة عروض اليوم الوطني للكفرات الآتية.

عروض كفرات اليوم الوطني 91عروض اليوم الوطني 91

تحت شعار “هي لنا دار” نجد العديد من العروض المميزة ومن أفضلها عروض الكفرات، وبالرغم من أن اليوم الوطني السعودي 91 في يوم 23 سبتمبر إلا أن العروض بدأت بالفعل بالتزامن مع الاحتفالات المُقامة في المملكة، ومن أفضل عروض الكفرات في اليوم الوطني السعودي 91 ما يلي:

عروض كفرات شركة الراشد للإطارات

قامت شركة الراشد المتخصصة في بيع مستلزمات السيارات بعمل مجموعة من العروض تتمثل فيما يلي:

خصم 50% على إطارات جوديير good year انتاج عام 2020.

خصم 35% على إطارات جوديير good year انتاج عام 2021.

يُصبح سعر وزن الأزرعة 91 ريال فقط لا غير في حال شراء 4 إطارات جوديير أي طراز.

عروض مركز أوتوبرو لكفرات السيارات

يوفر المركز عرض مميز في اليوم الوطني السعودي إلا وهو كفرات وجنوط ماركة مت أوتوبرو بسعر يصل إلى 91 ريال سعودي حيث أن سعره الأطلي هو 112.5 ريال سعودي.

عرض كفرات يوكوهما من شركة الجميح

قامت شركة الجميع بعمل عروض مميزة في اليوم الوطني السعودي على كفرات السيارات، وجاءت كما يلي:

الحصول على الرابعة بالمجان في حال شراء 3 كفرات.

الحصول على خدمة المساعدة على الطريق مجانًا مدة عام في حال تغيير 4 كفرات، شاهد عروض بترومين اليوم الوطني.

عروض شركة جينرال اوتوموتيف

جاءت عروض كفرات اليوم الوطني السعودي 91 كما يلي:

عند شراء إطارين كومهو أو مارشال أو انفينيتي تحصل مجانًا على إطارين.

خصم 100 ريال سعودي على جميع كفرات 2020.

الحصول على خدمة مجانية عند شراء كفرات 2019.