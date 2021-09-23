تراند اليوم : قناة الواقع مباشر .. تردد قناة الواقع نايل سات

قناة الواقع الفضائية ‏قناة إجتماعية هادفة متخصصة في برامج تلفزيون الواقع وهي واحدة من أحد القنوات الفضائية الشبابية لأنها تهتم ببث برامجها بالمملكة من خلال شبكة الإنترنت، كما تحرص على تقديم برامج متنوعة ومنها برامج ترفيهية وثقافية واجتماعية، كما تعمل على تطوير الأفكار لدي الشباب من خلال البرامج الحوارية، لذا إليكم أحدث تردد للقناة في القادم.

نبذة مختصرة عن تردد قناة الواقع الجديد 2021 / 2022

من أحد القنوات الفضائية المجانية تشتهر بأنها قناة شبابية لأنها تخاطب عقول الشباب وتقدم محتوي يجذبهم وتصنف بأنها من القنوات السعودية، نظر لبثها المباشر على مدار اليوم بالكامل بدون طلب دفع رسوم مالية، أو اشتراك شهري.

تردد قناة الواقع الجديد 2021 / 2022

تعد من أفضل القنوات الفضائية المجانية لأنها تهتم بعض برامج متنوعه ومختلفة مثل برامج للطبخ،جلسات شبابية، برامج حوارية، لذلك تتسم القناة بأنها قناة جلب رصيد ثقافي للجمهورها لذلك حظت القناة بقاعدة جمهور ضخمة، إليكم أجدد تردد للقناة.

تردد القناة 10727 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

برامج قناة الُواقع الجديد 2021

تحرص القناة على تقديم العديد من البرامج الثقافية والترفيهية ومن أهم البرامج التي تهتم بعرضها على التليفزيون ما يلي:

برنامج السوق 35.

برنامج face to face مع زيادة الشهري.

برنامج هذا ربي مع الشيخ خالد الخلوي.

برنامج مطبخ Dison مع العالم عبد الله الخميري.

برنامج مجلس السوق في تمام الساعة 9 صباحاً مع إبراهيم الطلحة.

برنامج كشف الحساب لزيادة الشهري.

برنامج المدخل.

برنامج كشف الحساب.

برنامج روحانيات.

برنامج مسابقة أبواب.

برنامج أناناس

برنامج فضاء الأبداع

قُناة الواقع بث مباشر

لا تتوفر بث قنُاة الواقع السعودية عبر الإنترنت لذلك يمكن مشاهدة أهم الحلقات المعروضة على القناة ومتابعة مواعيد عرض القناة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي توتير والانستقرام واليوتيوب مما زاد متابعي ومشاهدي قُناة الواقع.

وأخيراً تعد القناة من القنوات المفضلة لدي الشباب لأنها تهتم بعرض برامج تخاطب عقول الشباب وترصد رصيد كبير من الوعي ونشر الثقافة بين الشباب.