تراند اليوم : مسلسل الاخوة بربروس الحلقة 2 .. تحميل مسلسل بربروس

تحميل مسلسل بربروس مسلسل الاخوة بربروس الحلقة 2 يحكي قصة حياة بربروس خير الدين باشا، الذي صنع إمبراطورية لا تُنسى للإمبراطورية العثمانية والذي ضمن السيادة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. وكان من أكبر مؤيدي خير الدين بربروس أخيه عروج بربروس الذي تمكن من السيطرة على جميع السواحل.

يروي المسلسل عن حياة بربروس خير الدين باشا، الذي صنع إمبراطورية لا تُنسى للإمبراطورية العثمانية والذي ضمن السيادة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. وكان من أكبر مؤيدي خير الدين بربروس أخيه عروج بربروس الذي تمكن من السيطرة على جميع السواحل.

يبدأ موعد عرض مسلسل بربروس والقنوات الناقلة له، مساء اليوم على قناة «TRT 1» التركية، بينما يعرض في اليوم التالي مترجما على عدد من القنوات العربية منها «الفجر» الجزائرية، وقناة «اليرموك»، التي ستذيع الحلقة الأولى من المسلسل يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة، وتعاد الحلقة يوم الأحد في تمام الساعة الـ 11 صباحا. وتصل مدة عرض الحلقة لـ 120 دقيقة، وتشهد الحلقة الأولى من المسلسل أجواء من الإثارة والتشويق بالإضافة إلى عدد من المعارك الطاحنة التي سيخوضها «عروج بربروس» ضد هجوم الصليبين، وهو ما ظهر في البرمو الدعائي للحلقة الأولى التي من المقرر عرضها الليلة.

الحلقة من هنا