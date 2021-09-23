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تراند اليوم : روابط الاسطورة لبث المباريات .. الاسطورة كورة جول بث مباشر تويتر الاسطورة

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الاسطورة كورة جول روابط الاسطورة لبث المباريات قناة الأسطورة الفضائية على قمر النايل سات الأكثر شهرة بين الأقمار والمصري، ومن الجدير ذكره أنها قناة تختص في تقديم الأفلام العربية الجديدة والتي تكوم متاحة في السينمات، وتم إطلاق قناة الأسطورة قريباً بعد إذاعة مسلسل الأسطورة للنجم الشاب محمد رمضان والضحة التي أحدثها تلك المسلسل على التلفزيون المصري.

تم إطلاق قناة الأسطورة من قبل على القمر الصناعي يوتلسات، وفي الآونة الأخيرة أطلِقت القناة على القمر الصناعي المصري النايل سات، ومن الجدير ذكره أنها قناة تقدم فقرات رائعة للغاية على مدار الـ 24 ساعة، وتضم شمل الأسر المصرية حولها، ويمكنم مشاهدة القناة عن طريق ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال لديكم.

 

القمر التردد FEC
نايل سات 11176 (h) 5/6
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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