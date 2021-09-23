تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 محافظة ميسان .. نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 ميسان

أصدرت محافظة ميسان قبل قليل نتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2018 عبر موقع بوابة ميسان لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الاول، كما وينشر موقع النجاح وموقع السومرية نيوز نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان والتي نزودكم بها اليوم لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي حصريا عبر موقعنا.

والآن قرائنا وطلاب الصف السادس الابتدائي اليكم رابط تحميل نتائج ميسان للصف السادس الابتدائي الدور الال عبر موقع ناجح، نتائج بصيغة ملف pdf يرجى تحميلها اولا ومن ثم معرفة النتيجة لجميع الطلاب .

هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة اختبار السادس الابتدائي بشكل حصري وسريع والاطلاع على كشف الدرجات من خلال الرابط التالي ، في الرصافة وبغداد وكل المحافظات العراقية.

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