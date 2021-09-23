تراند اليوم : مسلسل اصطدام الحلقة 24 HD اصطدام الحلقة 24 HD قصة عشق الاصطدام 24 الحلقة الاخيرة

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أما الشخصية الثانية زينب ( التشين سانجو ) ، امرأة متزوجة ولديها بنت واحدة، لكنها تخاف كثيراً تقفل منزلها بشكل مبالغ فيه، تكتشف أن زواجها في خطر، بعدما اكتشفت رسالة من امرأة ، تقول لزوجها إنها بانتظاره، وأنه سوف يطلقها بسبب أحساسه بالملل من ناحيتها، زوجها تورط في جريمة تهريب أموال، وبسببه تم خطف ابنتها، وتركهم وهرب خارج البلاد، مما جعل صاحب الأموال المهربة يجبرها على سرقة أموال من البنك التي تعمل به لكي يعطيها ابنتها مرة أخرى، جيمري التي تقوم بدورها الفنانة ميليسا باموك، جيمري تعمل محامية، وهي مخطوبة من ديمير الممثل هاكان كورتاش، ، الذي يريد أن يتزوجها، ويجعلها تترك دراستها العليا، لكنها ترفض، لكن خطيبها هذا له متطلبات أخرى، فهو يقوم بخيانتها .

أما زوج زينب غالب الذي يقوم بدوره الممثل ( اسماعيل ديميرجي )، فهو شخص لديه الكثير من الديون للمرابي، يضطر أن يوافق على أحدى العمليات الخطرة بعد تهديده ، يظهر أيضا الشاب الممثل البييران دويماز في دور كرم، الذي يسجن لمدة ثلاث سنوات،ثم يخرج من السجن، ويتقابل مع ماهر في إحدى المبارايات كمشجعين، وهم أصدقاء من منطقة واحدة .

هذا العمل من إنتاج شركة الإنتاج المعروفة القمر، رغم انه لا يوجد تفاصيل حاليا من المسلسل لكن بالبحث والتدقيق من خلال بعض المواقع التركية تعرفنا على أقرب توقع للقصة ، تدور أحداث العمل حول اصطدام أربع سيارات، الممثل كيفانج سيلعب دور الشرطي ( المحقق قدير)، والفنانة ميليسا أصلي تقدم دور سيمين ، والتشين سانجو في دور ( زينب ) .

منذ الحلقة الأولى وحصل المسلسل على إشادة كبيرة من المشاهدين، فقصته بها الكثير من الأحداث والقصص المختلفة، مزيج من العاطفة والمغامرة والأسى يتعرض لها العمل، حصل على نسبة مشاهدة كبيرة جدا من حلقاته الأولى .

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