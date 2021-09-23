تراند اليوم : نتائج الاعتراضات للسادس الابتدائي 2019 العراق .. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2019

نتائج الاعتراضات للصف السادس الابتدائي في العراق الدور الاول 2019 في جميع المحافظات العراقية وعبر المواقع الالكترونية المختصة والمرتبطة بالوزارة في العراق وفي وقت سابق تم اعلان نتائج اعتراضات والتي تحمل فروق شاسعة بين القديمة والجديدة وهو الامر الذي يدل علي وجود خطأ غير مسبوق في عمليات التصحيح وجمع العلامات وهو الذي جعل الوسط العراقي يتسائل حول مصير النتائج وعملية التصحيح والخطا هنا انه بدل علامة ال 90 تم وضع رقم 9 فقط و 8 بدل علامة 80 التي اوضح الشارع العراقي بانها كارثة غير مسبوقة والتي ادت الي اعتراض الكثير من الطلبة العراقيين في محافظات العراق المختلفة والتي سنعرض لكم هنا نتائج الاعتراضات التي قام بها الطلاب .

نتائج الاعتراضات للسادس الابتدائي 2019 العراق

في ظاهرة غير مسبوقة تم اكتشاف اخطاء بالتصحيح والنتائج للصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق 2019 والتي ادت الي ظهور غيمة من الغضب لدي الطلاب في محافظات العراق والذين قدمو بعض من الاعتراضات للوزارة والمطالبة بحقوقهم لتصليح الامتحانات بالمستوي والشكل المطلوب ومن تلك النتائج نعرض عليكم بعض الصور للاعتراضات التي قام بها الطلاب في العراق .

فيما اكد محمد اقبال الصيدلي وزير التربية العراقي بانه سيتم التدقيق في اوراق نتائج السادس الابتدائي الدور الاول ومراجعة طلبات المعترضين من الطلاب العراقيين في مختلف المحافظات وكشف الاخطاء وتصحيحها .